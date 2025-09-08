В России призвали создать министерство искусственного интеллекта
В России необходимо создать ведомство, которое сможет контролировать развитие ИИ, минуя бюрократические преграды, сказал НСН Антон Ткачев.
Создание Министерства искусственного интеллекта (ИИ) в Казахстане поспособствует развитию нейросетей, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта. На базе действующего профильного министерства образуется образовать министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист на уровне вице-премьера. Ткачев назвал такое решение очевидным и полезным.
«Еще в мае 25-го года в Казахстане приняли законопроект об искусственном интеллекте. Таким образом, следующий шаг — создание соответствующего министерства — вполне очевиден. Он продолжает ту стратегию, о которой заявлял президент Казахстана. Это довольно позитивный опыт с точки зрения того, что технология искусственного интеллекта пронизывает все отрасли экономики, но нельзя забывать о влиянии ИИ на общество. Это и вопросы информационной безопасности, национальной безопасности, соблюдения законов страны. Кроме того, ИИ может формировать собственную повестку и собственные нарративы, которые должны быть релевантны к национальным приоритетам той или иной страны. Такое решение поспособствует развитию ИИ только в положительную сторону», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в России необходимо создать ведомство, которое сможет контролировать развитие ИИ, минуя бюрократические преграды.
«Если перекладывать на опыт России, то у нас уже существует Центр развития ИИ при Правительстве, кроме того, при Министерстве цифрового развития есть соответствующий департамент по развитию ИИ. Однако с учетом объема того, как эта технология поглощает огромное количество информации, обрабатывает ее и влияет на умы людей, считаю, что нам бы тоже стоило посмотреть в эту сторону и, соответственно, подумать об организации органа с соответствующими полномочиями. Те ведомства, которые у нас уже есть, могут сталкиваться с бюрократическими преградами, касающимися принятия решений на более высоких уровнях», — заключил эксперт.
Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый заявил НСН, что технологии искусственного интеллекта подразумевают отдельное обучение, так как появляются новые профессии.
