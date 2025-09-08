«Ума хватит»: Когда в России появится суверенный ИИ
Суверенный ИИ будет более удобен и понятен российским пользователям, сказал НСН Александр Дворянский.
В России хватает мощностей и умов для создания собственного, суверенного искусственного интеллекта (ИИ), завершил НСН эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ГК «Элемент» Александр Дворянский.
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов ранее заявил ТАСС, что России необходим суверенный искусственный интеллект, наполненный смыслами и содержанием, основанными на отечественных традициях и культуре. Дворянский указал на то, что суверенный ИИ не будет никак цензурирован или ограничен.
«С точки зрения цифровизации мы готовы к созданию собственного ИИ. Нам для этого хватит и технологий, и мощностей, и умов. Точные сроки называть пока рано, но это будет достаточно быстро. Создание суверенного ИИ — это очень современная и хорошая инициатива. Под словом «суверенный» не подразумевается цензура или какая-либо ограниченность нейросети. Тут имеются в виду наши специфика и уникальные особенности. Наши задачи по работе с ИИ будут отличаться от существующих зарубежных аналогов. При решении задач с помощью нейросетей мы закладываем именно изначально базовые принципы работы, нужные, удобные нам, характерные для нас», — сказал собеседник НСН.
Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый заявил НСН, что технологии искусственного интеллекта подразумевают отдельное обучение, так как появляются новые профессии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Титов заявил о готовности американских компаний вернуться в РФ
- Глава «Аэрофлота» заявил о штатной работе важнейших систем
- Ирина Винер посвятила номер в «Наваждении» Плисецкой и Щедрину
- «Ума хватит»: Когда в России появится суверенный ИИ
- Штурм, Трамп и цены: Чем обернется решение ОПЕК увеличить добычу нефти
- Депутат Бессараб предложила увеличить возраст для получения семейной ипотеки
- Германия ожидает ужесточение антироссийских санкций со стороны США
- СМИ: «Северные потоки» подорвали по заданию экс-главкома ВСУ Залужного
- Армия России поразила энергообъект, обеспечивавший работу ВПК Украины
- Трансплантолог рассказал, поможет ли пересадка органов дожить до 150 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru