Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов ранее заявил ТАСС, что России необходим суверенный искусственный интеллект, наполненный смыслами и содержанием, основанными на отечественных традициях и культуре. Дворянский указал на то, что суверенный ИИ не будет никак цензурирован или ограничен.

«С точки зрения цифровизации мы готовы к созданию собственного ИИ. Нам для этого хватит и технологий, и мощностей, и умов. Точные сроки называть пока рано, но это будет достаточно быстро. Создание суверенного ИИ — это очень современная и хорошая инициатива. Под словом «суверенный» не подразумевается цензура или какая-либо ограниченность нейросети. Тут имеются в виду наши специфика и уникальные особенности. Наши задачи по работе с ИИ будут отличаться от существующих зарубежных аналогов. При решении задач с помощью нейросетей мы закладываем именно изначально базовые принципы работы, нужные, удобные нам, характерные для нас», — сказал собеседник НСН.

Ранее глава фонда Alpha Robotics Venture Владимир Белый заявил НСН, что технологии искусственного интеллекта подразумевают отдельное обучение, так как появляются новые профессии.

