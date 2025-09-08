«В любом увеличении есть и наша доля, мы с Саудовской Аравией соглашались и на добровольное снижение добычи, и на обязательное. Теперь мы тоже будем увеличивать добычу, мы к этому готовы. Здесь вопрос даже не про завоевание доли рынка, это тема была в 2014 году. Тогда ОПЕК начал штурмовать те объемы добычи, которые были в Америке. Тогда получилось не очень. Саудовская Аравия и Россия определяют политику ОПЕК в большей степени. Поэтому на решение вряд ли повлиял Китай и недавний саммит ШОС», - рассказал он.

Пикин подчеркнул, что решение не влияет напрямую на цены и курс рубля.

«Сейчас страны понимают, что спрос растет. Поэтому ОПЕК хочет этот спрос покрывать своей добычей, включая российскую добычу. Россия имеет уникальные преференции по партнерам, которые вряд ли кто-то перебьет. Рынок давно заложил в котировки увеличение добычи ОПЕК. На цену теперь больше влияет политика Трампа и так далее. Цены на нефть уже давно не влияют на курс рубля, только платежный баланс – разница между импортом и экспортом», - добавил собеседник НСН.

Решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше, ранее заявил вице-премьер Александр Новак.

