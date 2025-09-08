Штурм, Трамп и цены: Чем обернется решение ОПЕК увеличить добычу нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил НСН, что на цены на нефть больше влияет политика американского президента Трампа, чем увеличение добычи.
Россия увеличит добычу нефти вслед за Саудовской Аравией на фоне растущего спроса, Москва не потеряет своих покупателей, заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
ОПЕК+ решила продолжить увеличение добычи в октябре, хотя после досрочной отмены добровольных ограничений ожидалась пауза. По мнению аналитиков, альянс стремится вернуть потерянную за время сдерживания добычи долю рынка, но, вероятно, прекратит увеличение производства уже с ноября, когда сезонный спрос снизится, сообщил Bloomberg. Пикин объяснил такое решение участников.
«В любом увеличении есть и наша доля, мы с Саудовской Аравией соглашались и на добровольное снижение добычи, и на обязательное. Теперь мы тоже будем увеличивать добычу, мы к этому готовы. Здесь вопрос даже не про завоевание доли рынка, это тема была в 2014 году. Тогда ОПЕК начал штурмовать те объемы добычи, которые были в Америке. Тогда получилось не очень. Саудовская Аравия и Россия определяют политику ОПЕК в большей степени. Поэтому на решение вряд ли повлиял Китай и недавний саммит ШОС», - рассказал он.
Пикин подчеркнул, что решение не влияет напрямую на цены и курс рубля.
«Сейчас страны понимают, что спрос растет. Поэтому ОПЕК хочет этот спрос покрывать своей добычей, включая российскую добычу. Россия имеет уникальные преференции по партнерам, которые вряд ли кто-то перебьет. Рынок давно заложил в котировки увеличение добычи ОПЕК. На цену теперь больше влияет политика Трампа и так далее. Цены на нефть уже давно не влияют на курс рубля, только платежный баланс – разница между импортом и экспортом», - добавил собеседник НСН.
Решение стран ОПЕК+ увеличить добычу нефти в октябре позволяет России добывать на 42 тыс. баррелей в сутки больше, ранее заявил вице-премьер Александр Новак.
