«Выставить чудовищем»: Йемен уличили в желании очернить Иран
Обвинения в наличии оружия массового поражения не раз служили поводами для начала военных столкновений, например, именно так началась война в Ираке, сказал НСН Николай Костикин.
Химическое оружие, несмотря на запреты, может появиться в любой стране, обладающей химической промышленностью, однако его применение не только опасно, но и малоэффективно. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.
Движение «Ансар Алла» (хуситы) назвало «вымыслом» обвинения в свой адрес в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях при помощи иранских специалистов, выдвинутые международно признанным правительством Йемена. Об этом сообщило РИА Новости. Костикин пояснил, что возможности для производства химического оружия могут быть у целого ряда стран в регионе.
«Химическое оружие или технологии его производства могут быть у Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Египта. Технологически его произвести не сложно. Несмотря на то, что большинство стран подписали конвенцию о запрете и уничтожении химического оружия, де-факто оно есть или может появиться у всех стран, обладающих химической промышленностью. Вопрос в его необходимости. Химическое оружие — это просто фактор страха, его применение опасно и малоэффективно. В данном случае можно говорить о информационной игре», — сказал Костикин.
Собеседник НСН заявил, что обвинения Ирана в помощи хуситам — лишь попытка очернить страну перед мировым сообществом.
«Иран мог бы помочь в этом вопросе, если бы делал ставку на создание новых угроз своим геополитическим соперникам. Но существенным фактором оно являться не может. Те, кто его применяет, создают репутационные риски в первую очередь для себя. Этот вброс был сделан для того, чтобы выставить Иран чудовищем и расчеловечить его в глазах мировой общественности», — добавил эксперт.
В заключение Костикин привел войну в Ираке в качестве примера, когда боевые действия начинались из-за обвинений в наличии оружия массового поражения.
«В истории уже были примеры, когда войны начинались из-за того, что ту или иную страну обвиняли в наличии у нее оружия массового поражения. Один из наиболее ярких примеров — война в Ираке», — подытожил он.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать всех членов руководства хуситов.
