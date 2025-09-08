Химическое оружие, несмотря на запреты, может появиться в любой стране, обладающей химической промышленностью, однако его применение не только опасно, но и малоэффективно. Об этом НСН заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Движение «Ансар Алла» (хуситы) назвало «вымыслом» обвинения в свой адрес в попытках создания химического оружия на подконтрольных территориях при помощи иранских специалистов, выдвинутые международно признанным правительством Йемена. Об этом сообщило РИА Новости. Костикин пояснил, что возможности для производства химического оружия могут быть у целого ряда стран в регионе.

«Химическое оружие или технологии его производства могут быть у Ирака, Ирана, Сирии, Ливии, Египта. Технологически его произвести не сложно. Несмотря на то, что большинство стран подписали конвенцию о запрете и уничтожении химического оружия, де-факто оно есть или может появиться у всех стран, обладающих химической промышленностью. Вопрос в его необходимости. Химическое оружие — это просто фактор страха, его применение опасно и малоэффективно. В данном случае можно говорить о информационной игре», — сказал Костикин.