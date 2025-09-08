Ирина Винер посвятила номер в «Наваждении» Плисецкой и Щедрину
Ирина Винер заявила НСН, что была хорошо знакома с семьей Плисецкой и Щедрина, поэтому не было необходимости советоваться с Щедриным при подготовке номера.
Герой Труда России, заслуженный тренер РФ по художественной гимнастике Ирина Винер посвятила номер в спектакле «Наваждение» Майе Плисецкой и Родиону Щедрину.
Премьера постановки состоялась во Дворце гимнастики Ирины Винер 7 сентября. Она состояла из семи новелл об истории любви семи знаменитых на весь мир россиян. Среди них Сергей Есенин и Айседора Дункан, Александр Вертинский и Коко Шанель, Сальвадор Дали и Гала, Майя Плисецкая и Родион Щедрин. Винер объяснила, в чем была сложность во время подготовки.
«Наш жанр — это эклектика: соединение поэзии, танца, брейка, художественной гимнастики и живой музыки. Она дается трудно, но если получается — это уже произведение искусства. Мы выбрали любовь в качестве двигателя спектакля, потому что любовь и голод правят миром. Решили посвятить постановку 878-летию Москвы. К этому пришли, поскольку во всех парах есть русский след: у Сальвадора Дали, у Амедео Модильяни, конечно же, у Родиона Щедрина и Майи Плисецкой. Я хорошо знакома с семьей Плисецкой и Щедрина, поэтому ничего спрашивать у Щедрина, который ушел из жизни 29 августа, не пришлось. Я прекрасно знаю, что каждый их них говорил друг о друге», - рассказала она спецкору НСН.
По словам Винер, семь новелл готовились с прошлого года.
«Мы их готовили долго: с прошлого года выбирали материалы, артистов, факты, выходы, которые должны были заинтересовать зрителя. Принцип отбора актеров на роли был один: они каким-то образом должны были быть похожи на своих героев, а с другой стороны не подражать им. Когда мы выбирали девушку на роль Плисецкой, я сказала, чтобы ни в коем случае не выходила балерина, чтобы все было по-новому, по-особенному», — отметила она.
Ранее Ирина Винер заявила спецкору НСН, что готовит совместную российско-китайскую постановку.
