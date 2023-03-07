Фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области

В музее отметили, что экспозиция расскажет посетителям о героинях Великой Отечественной войны. В частности, о лейтенанте медицинской службы Марии Кучерявой, разведчице Валентине Олешко, убитой фашистами в 1942 году, о единственной в своем полку женщине-пилоте летчице штурмовой авиации Анне Егоровой и других.

Вход на выставку для женщин будет бесплатный. Также в музее пройдут мастер-классы по изготовлению подарков для мам и бабушек для школьников.

Ранее всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о начале набора добровольцев для сопровождения мероприятий 9 мая. Волонтеры будут помогать организовывать мероприятия, посвященные Дню Победы, включая шествие «Бессмертного полка». Также они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, благоустроят памятные места и захоронения.

