Фотопортреты женщин-героев представят на выставке в Музее Победы в Калужской области
В честь 8 марта в калужском филиале Музея Победы откроется выставка, на которой посетители смогут увидеть 30 фотопортретов участниц Великой Отечественной войны, внесших свой вклад в Победу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.
В музее отметили, что экспозиция расскажет посетителям о героинях Великой Отечественной войны. В частности, о лейтенанте медицинской службы Марии Кучерявой, разведчице Валентине Олешко, убитой фашистами в 1942 году, о единственной в своем полку женщине-пилоте летчице штурмовой авиации Анне Егоровой и других.
Вход на выставку для женщин будет бесплатный. Также в музее пройдут мастер-классы по изготовлению подарков для мам и бабушек для школьников.
Ранее всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о начале набора добровольцев для сопровождения мероприятий 9 мая. Волонтеры будут помогать организовывать мероприятия, посвященные Дню Победы, включая шествие «Бессмертного полка». Также они поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, благоустроят памятные места и захоронения.
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