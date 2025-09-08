Глава «Аэрофлота» заявил о штатной работе важнейших систем
Все важнейшие системы авиакомпании «Аэрофлот» после июльского сбоя работают штатно. Об этом заявил гендиректор группы Сергей Александровский.
По его словам, в момент кибератаки 28 июля производственная деятельность авиаперевозчика «просела» по масштабу не более чем при ограничениях в Шереметьево или Пулково в начале того же месяца.
«Операционную деятельность мы стабилизировали в течение суток. Все критически важные системы работают штатно и обеспечивают наивысшую безопасность перевозок», - заключил он.
Ранее «Аэрофлот» сообщил о сбое в своих системах и предупредила об изменениях в расписании. В кибератаки были отменены десятки рейсов, пишет «Свободная пресса».
