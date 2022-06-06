«Поступление в вузы»: Что даст незрячим школьникам новый центр в Москве
Создание центра для слепых детей станет совершенно новой моделью работы со школьниками из регионов, дети смогут выигрывать олимпиады и достигать высоких результатов в учебных предметах, рассказал в эфире НСН глава московской школы-интерната № 1.
В Москве появится первый в стране центр для незрячих детей из российских регионов, такой модели работы с талантливыми детьми с особыми потребности раньше просто не существовало, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых московского Департамента труда и социальной защиты населения Иван Вишнивецкий.
В Москве появится Всероссийский центр для слепых детей. Уже стартовал отборочный тур, по результатам которого в школу-интернат будет принято восемь талантливых семиклассников. Об этом ранее в понедельник заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Такого центра для детей с особыми образовательными потребностями не существует вообще в России. Эта модель еще не отработана, это новая модель будет. Этот центр будет создан только для слепых обучающихся, которые проявляют выдающиеся академические способности по предметам – не творческие, а именно по учебным предметам. Откроется центр на базе нашей школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. Почему? Ну, во-первых, мы находимся в Москве, Москва может предоставить возможности куда более широкие для развития детей, и особенно для наших, для слепых детей. У нас есть определенные наработки, у нас дети уже несколько лет занимают призовые места на российской олимпиаде школьников, на всероссийской олимпиаде. Поступаемость в вузы составляет 80%. У нас есть отборочные туры, сейчас как раз начался первый тур, но, опять же, это в первый раз. Мы набираем один седьмой класс численностью до восьми человек. На данный момент у нас поданы заявки из регионов», - рассказал руководитель школы.
Талантливые школьники будут учиться так же, как и остальные дети, однако они будут жить в интернате все время, кроме летних и зимних каникул.
«Первый тур будет заключаться в решении задач на базовом уровне, на продвинутом уровне, на углубленном уровне по русскому языку, по математике, по английскому языку. И второй тур будет в июле, это будет очный тур с применением дистанционных технологий, с ребенком будут беседовать специалисты 45 минут на различные темы, чтобы посмотреть, насколько у ребенка развит кругозор. Как и все дети, они приступят к занятиям 1 сентября. Обучение у нас длится девять месяцев, то есть все то же самое, но дети будут здесь жить. Поскольку дети из регионов, то на выходные забирать, летать, например, из Артема, это Приморский край, невозможно. Дети будут здесь жить постоянно, кроме летних и зимних каникул. И кроме этого, есть задумка, чтобы все-таки шестой день, суббота, был развивающим – это посещение различных лекториев, музеев, парков, усадеб. Задумка какая – что в этом году мы набираем седьмой класс, в следующем еще один, и так за шесть лет мы набираем всего 48 детей с 7 по 12 класс», - добавил Вишнивецкий.
Ранее заслуженный учитель РФ, академик РАО Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал популизмом предложение не ограничивать число пересдач Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 349 / сут.
Умерли
380 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 496 / сут.
- Британовед назвала условия для отставки Джонсона
- Путин: российская экономика сохранит курс на международное сотрудничество
- Sky News: Из-за санкций рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу в Норвегии
- Минобрнауки: Все образовательные организации РФ исключены из Болонского процесса
- Газманов: Не могу продать квартиру в Юрмале из-за запрета властей
- Лавров назвал «подпевалами» Черногорию и Северную Македонию
- Лавров прокомментировал решение не пропустить его самолёт в Сербию
- В Госдуме допустили появление на Украине миротворцев ОДКБ
- Макс Корж отменил концерты в России
- Песков заявил, что в Кремле с оптимизмом смотрят на ход СВО на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru