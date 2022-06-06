«Поступление в вузы»: Что даст незрячим школьникам новый центр в Москве

В Москве появится первый в стране центр для незрячих детей из российских регионов, такой модели работы с талантливыми детьми с особыми потребности раньше просто не существовало, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых московского Департамента труда и социальной защиты населения Иван Вишнивецкий.

В Москве появится Всероссийский центр для слепых детей. Уже стартовал отборочный тур, по результатам которого в школу-интернат будет принято восемь талантливых семиклассников. Об этом ранее в понедельник заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.