Ракова объявила об открытии в Москве уникального Всероссийского центра для незрячих школьников
Всероссийский центр для слепых школьников, проявивших выдающиеся академические способности, появится на базе школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых столичного Департамента труда и соцзащиты населения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Уже осенью центр примет первых учеников, учиться здесь будут одаренные ребята с седьмого класса с глубокими нарушениями зрения. Как отметила заммэра, в задачи нового центра входит в том числе создание условий для обучения, развития и профориентации детей с инвалидностью.
«В этот центр будут зачисляться самые талантливые: при отборе учтут академические достижения, результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях. Мы хотим находить талантливых ребят с инвалидностью по зрению по всей стране и предоставлять им качественное образование в лучших для них условиях», — рассказала Ракова.
В учреждение принимаются дети с инвалидностью по зрению, которые освоили адаптированные программы основного общего образования слепых обучающихся не ниже шестого класса. Поступающих зачислят на очную форму обучения с седьмого класса с учетом продления сроков основного общего образования. Прием проходит на конкурсной основе и состоит из двух этапов: обучающимся необходимо пройти контрольное тестирование по русскому и английскому языкам, математике, а также пройти очный отбор с использованием информационных технологий и собеседования на различные темы. Во время обучения ученики будут жить в школе-интернате № 1, за исключением зимних и летних каникул.
В 2022 году на работу Всероссийского центра для слепых обучающихся выделят около 22 млн рублей из бюджета Москвы и 5 млн — из федерального бюджета за счет средств госпрограммы «Доступная среда».
«Планируется, что в 2027/2028 учебном году в центре будут обучаться в общем 48 детей со всех регионов нашей страны», — добавила Ракова.
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