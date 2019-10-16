«Красивые» номера для авто предложили продавать через госуслуги

Предполагается, что владельцы при регистрации авто смогут выбирать понравившиеся им номера из числа незанятых, однако за эту услугу придется заплатить повышенную пошлину.

Как отмечает Ura.ru, ранее Миноэкономразвития предложило продавать «красивые» автомобильные номера на интернет-аукционах, впрочем, негласно это можно сделать уже сейчас – правда, номера придется выкупать вместе с автомобилем.

Ожидается, что представители МЭР и МВД обсудят инициативу 24 октября.

