Хинштейн отозвал запрос по полицейскому, ударившему женщину в Петербурге
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отозвал обращения в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности сотрудника ГУ МВД по Санкт-Петербургу, ударившего в живот женщину в ходе несогласованной акции протеста 23 января, написал он в Твиттере.
Как написал Хинштейн, он разобрал ситуацию с руководством МВД и прокуратуры и пришел к выводу, что ранее полицейских сам подвергся нападению, на него брызнули из баллончика и потому, когда ему путь перекрыла женщина, он на нее среагировал жестко.
Депутат отметил, что сейчас в России организаторы этих несанкционированных акций пытаются очернить силовиков и призвал не сдавать людей в погонах. Он также пообещал ходатайствовать лишь о дисциплинарном взыскании с этого сотрудника Росгвардии без увольнения, чтобы общество видело неизбежность наказания.
Ранее в субботу в ходе несанкционированных митингов в Петербурге полицейский ударил ногой женщину, которая при падении получила сотрясение мозга и была госпитализирована. При этом в тот момент она пыталась перекрыть движение правоохранителям, которые вели задержанного.
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