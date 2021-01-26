Хинштейн отозвал запрос по полицейскому, ударившему женщину в Петербурге

Как написал Хинштейн, он разобрал ситуацию с руководством МВД и прокуратуры и пришел к выводу, что ранее полицейских сам подвергся нападению, на него брызнули из баллончика и потому, когда ему путь перекрыла женщина, он на нее среагировал жестко.

Депутат отметил, что сейчас в России организаторы этих несанкционированных акций пытаются очернить силовиков и призвал не сдавать людей в погонах. Он также пообещал ходатайствовать лишь о дисциплинарном взыскании с этого сотрудника Росгвардии без увольнения, чтобы общество видело неизбежность наказания.

Ранее в субботу в ходе несанкционированных митингов в Петербурге полицейский ударил ногой женщину, которая при падении получила сотрясение мозга и была госпитализирована. При этом в тот момент она пыталась перекрыть движение правоохранителям, которые вели задержанного.

