Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский

Глава региона отметил, что людей эвакуируют в ПВР, а также помогают им добраться до родственников.



В соседней Бурятии зарегистрирован перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. По данным главы региона Алексея Цыденова, есть угроза для пяти населенных пунктов.

Ранее режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

