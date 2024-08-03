Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский
3 августа 202417:25
Более полусотни домов оказались затопленными из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.
Глава региона отметил, что людей эвакуируют в ПВР, а также помогают им добраться до родственников.
В соседней Бурятии зарегистрирован перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. По данным главы региона Алексея Цыденова, есть угроза для пяти населенных пунктов.
Ранее режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru