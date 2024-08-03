Более 50 домов затоплено из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский

Более полусотни домов оказались затопленными из-за паводков в городе Петровск-Забайкальский и поселке Орловский, сообщил губернатор Забайкалья Александр Осипов.

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Глава региона отметил, что людей эвакуируют в ПВР, а также помогают им добраться до родственников.

В соседней Бурятии зарегистрирован перелив через дамбу на Хонхолойском водохранилище. По данным главы региона Алексея Цыденова, есть угроза для пяти населенных пунктов.

Ранее режим ЧС ввели в Заиграевском районе Бурятии из-за сильных дождей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Забайкалья Александр Осипов
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