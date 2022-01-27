Спад заболеваемости COVID-19 в России предрекли к середине февраля

Инфекционист Евгений Тимаков заявил, что спад заболеваемости коронавирусом быстрее всего начнется в Москве. 


Весной начнется очередная волна коронавируса, но на этот раз, при условии отсутствия новых штаммов, она будет незначительной. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

Ранее завкафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров заявил, что сокращение уровня заболеваемости COVID-19 в России может произойти уже в конце февраля. Тимаков подтвердил возможность такого сценария.

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«Но я скажу грустные новости: сейчас уже однозначно более 100 тысяч заболевших, а по прогнозам их более 300 тысяч. Они не требуют госпитализации и обращения к врачу, соответственно у большинства людей короновирус протекает как обычное ОРВИ, и они просто не обращаются в медучреждения», - отметил врач.

При этом он рассказал, в каких регионах спад заболеваемости произойдет быстрее.

«В Москве спад заболеваемости наступит раньше – уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдет на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать», - добавил вирусолог.

По его мнению, ситуация может нормализоваться летом.

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«Следующий объем заболеваемости – как обычно весенний, но он должен быть совершенно незначительным и не влиять на работу системы здравоохранения. При условии, если не будет новых штаммов коронавируса. Тогда летом будет стабильный и невысокий уровень заболеваемости, зависящий от миграционных потоков», - заключил Тимаков.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что сейчас не существует подтвержденных препаратов, которые бы стопроцентно справлялись с COVID-19.

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ФОТО: pixabay.com
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