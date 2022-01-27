Спад заболеваемости COVID-19 в России предрекли к середине февраля

«Но я скажу грустные новости: сейчас уже однозначно более 100 тысяч заболевших, а по прогнозам их более 300 тысяч. Они не требуют госпитализации и обращения к врачу, соответственно у большинства людей короновирус протекает как обычное ОРВИ, и они просто не обращаются в медучреждения», - отметил врач.

При этом он рассказал, в каких регионах спад заболеваемости произойдет быстрее.

«В Москве спад заболеваемости наступит раньше – уже примерно через неделю. А по России пик будет достигнут к середине февраля, и заболеваемость тоже пойдет на спад. Цифры будут зависеть от того, сколько и когда будет сдано анализов, потому что «омикрон» не всегда выявляется после четвертого-пятого дня протекания болезни, так как ее уже нет в носоглотке в таком количестве, чтобы можно было распознать», - добавил вирусолог.

По его мнению, ситуация может нормализоваться летом.