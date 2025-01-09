Жительница Москвы выиграла миллион рублей в конкурсе по очистке мандаринов

Участие в конкурсе, который проходил с 2 по 7 января в нескольких московских парках, приняли более трёх тысяч горожан. Они почистили около 950 кг мандаринов.

В рамках отборочного этапа был установлен рекорд конкурса - длина полоски составила 95 см. Победительница конкурса в финале сняла с мандарина полоску кожуры в 81 см. За победу ей вручили миллион рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в московских парках прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

