Жительница Москвы выиграла миллион рублей в конкурсе по очистке мандаринов

Победительницей конкурса по очистке мандаринов единой полоской стала жительница Москвы Аминат Расулова. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

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Участие в конкурсе, который проходил с 2 по 7 января в нескольких московских парках, приняли более трёх тысяч горожан. Они почистили около 950 кг мандаринов.

В рамках отборочного этапа был установлен рекорд конкурса - длина полоски составила 95 см. Победительница конкурса в финале сняла с мандарина полоску кожуры в 81 см. За победу ей вручили миллион рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2024 году в московских парках прошло более 25 тысяч мероприятий, в том числе лекции, кинопоказы, мастер-классы и спортивные активности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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