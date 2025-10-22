«У нас есть два ценовых потока, два графика изменения цен, которые накладываются друг на друга, формируя конечный результат. Во-первых, это соотношение текущего периода 2025 года к аналогичному периоду 2024 года, зависящее от общей ситуации в экономике. В этом плане в случае с мандаринами мы наблюдаем небольшое повышение цен в пределах инфляции. Во-вторых, есть сезонные изменения цен на фрукты, зависящее от сроков и объемов урожая в разных регионах. С этой точки зрения для покупателей мандаринов ситуация выглядит позитивной», - объяснила она.

По ее словам, к концу осени закупки перестраиваются на соседей, логистика становится проще, мандарины падают в цене до 20%.

«Дело в том, что в конце октября-начале ноября меняется направление поставок этих фруктов на рынок России. Летом мы получали мандарины из стран Южного полушария (ЮАР и стран Южной Америки), а в октябре-ноябре переходим на свежий урожай в географически более близких странах Северного полушария (Турции, Египте, Марокко, Абхазии, Китае, Иране). Кстати, китайские мандарины теперь приходят не только на Дальний Восток, но все больше оказываются представлены в центральной части России. Основной экспортер мандаринов в Россию в зимний период – Турция, она поставляет около половины всего годового объема потребления этих фруктов. Эти страны расположены ближе, чем находящиеся по ту сторону экватора, поэтому везти из них продукцию дешевле. Обычно цена цитрусовых к зиме снижается на 15-20% и затем возвращается на летний уровень весной. Сейчас сложно сказать, будет ли снижение цен столь же заметным в этом году, так как на российский рынок фруктов сейчас воздействует много неблагоприятных факторов. И все же общий тренд к концу года ожидается на снижение или сохранение стоимости», - добавила собеседница НСН.

Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты в сентябре 2025 года. По сравнению с августом морковь подешевела на 16,6%, картофель — на 15,2%, лук — на 14,8%, капуста — на 12,8%, а яблоки — на 12%. В целом плодоовощная продукция снизилась в цене на 3,5%.

