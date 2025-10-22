Урожай соседа: Почему мандарины подешевеют на 20% к декабрю
К концу осени закупки мандаринов происходят в соседних странах, логистика становится проще, мандарины падают в цене до 20%, заявила НСН Ирина Козий.
Осенью и зимой Турция поставляет в Россию до 50% мандаринов, цены падают по сравнению с летним периодом из-за упрощенной логистики, заявила НСН генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
Стоимость мандаринов к Новому году может снизиться. Предпосылок для роста цен на них пока нет, сообщил зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, передает ТАСС. Козий озвучила свои прогнозы.
«У нас есть два ценовых потока, два графика изменения цен, которые накладываются друг на друга, формируя конечный результат. Во-первых, это соотношение текущего периода 2025 года к аналогичному периоду 2024 года, зависящее от общей ситуации в экономике. В этом плане в случае с мандаринами мы наблюдаем небольшое повышение цен в пределах инфляции. Во-вторых, есть сезонные изменения цен на фрукты, зависящее от сроков и объемов урожая в разных регионах. С этой точки зрения для покупателей мандаринов ситуация выглядит позитивной», - объяснила она.
По ее словам, к концу осени закупки перестраиваются на соседей, логистика становится проще, мандарины падают в цене до 20%.
«Дело в том, что в конце октября-начале ноября меняется направление поставок этих фруктов на рынок России. Летом мы получали мандарины из стран Южного полушария (ЮАР и стран Южной Америки), а в октябре-ноябре переходим на свежий урожай в географически более близких странах Северного полушария (Турции, Египте, Марокко, Абхазии, Китае, Иране). Кстати, китайские мандарины теперь приходят не только на Дальний Восток, но все больше оказываются представлены в центральной части России. Основной экспортер мандаринов в Россию в зимний период – Турция, она поставляет около половины всего годового объема потребления этих фруктов. Эти страны расположены ближе, чем находящиеся по ту сторону экватора, поэтому везти из них продукцию дешевле. Обычно цена цитрусовых к зиме снижается на 15-20% и затем возвращается на летний уровень весной. Сейчас сложно сказать, будет ли снижение цен столь же заметным в этом году, так как на российский рынок фруктов сейчас воздействует много неблагоприятных факторов. И все же общий тренд к концу года ожидается на снижение или сохранение стоимости», - добавила собеседница НСН.
Росстат зафиксировал заметное снижение цен на овощи и фрукты в сентябре 2025 года. По сравнению с августом морковь подешевела на 16,6%, картофель — на 15,2%, лук — на 14,8%, капуста — на 12,8%, а яблоки — на 12%. В целом плодоовощная продукция снизилась в цене на 3,5%.
