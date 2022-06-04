Посольство Мексики в РФ выясняет обстоятельства визовых отказов россиянам на украинском языке
Посольство Мексики в России в курсе того, что россияне получили отказы в визах на украинском языке, и в Мексике занимаются решением проблемы. Соответствующее заявление диппредставительство сделало в субботу, 4 июня, передает ТАСС.
«Сайт для получения электронного разрешения для посещения Мексики принадлежит не посольству, а мексиканским миграционным властям (Национальному институту миграции). Посольство в курсе ситуации, о ней уже проинформировали Мексику, где работают над решением проблемы», — отметили в иностранном посольстве.
Ранее в субботу сообщалось, что россияне после попытки оформить электронную визу на въезд в Мексику на сайте посольства в России получали отказ на украинском языке. После введения в поле «гражданство» принадлежность к РФ, обработка формы становилась невозможной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru