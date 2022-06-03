Телеграм: Паспорт «хорошего русского» до «Миротворца» доведёт

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Евросоюз спустя почти месяц после начала переговоров утвердил шестой пакет санкций против России. Он предусматривает частичное отложенное эмбарго на российскую нефть, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание российских телеканалов в странах ЕС и расширение списка россиян, чьи активы будут заморожены.

«Телестрим Z» прочит Европе то, что Россия пережила в 1990-е:

«Что означает эмбарго на российскую нефть, которое было согласовано в шестом пакете санкций ЕС? Это означает, что Европа погружается в "темные времена". Эмбарго на российскую нефть создает условия, при которых промышленное производство в Европе становится не конкурентноспособным (от слова "совсем") как по отношению к России, так и к странам Юго-Восточной Азии, которые будут получать российскую нефть со значительным дисконтом. Уже сейчас импорт российской нефти в Индию вырос на 300% всего за один месяц, а Китай выкупил наперед все объемы нефти, прокачиваемой по ВСТО. Учитывая, что стоимость нефти напрямую влияет на стоимость топлива и стоимость сырья для химической продукции, цены на произведенные в Европе товары будут расти, и как следствие уровень жизни европейцев будет стремительно снижаться. Причем снижение будет таким сильным, что европейцы смогут прочувствовать на своей шкуре все, что пережили россияне в 90-х годах во время гайдаровской "шоковой терапии"».

«Банкста» прогнозирует кризис Евросоюза:

«Евросоюз выбрал неудачный тайминг эмбарго,наихудший из всех возможных. С июля печатный станок отключают, одновременно с этим в Европе рекордное инфляционное давление за 40-100 лет, что фактически полностью поражает долговой рынок. Направить устойчивый денежный поток в долговой рынок в условиях расширяющихся отрицательных реальных ставок невозможно. Капиталы будут бежать из долговых рынков. Актуализируется комбинированный энергетический, продовольственный и миграционный кризис».

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина отмечает, что разрушение экономики Евросоюза выгодно США:

«Эмбарго Брюсселя на российскую нефть увеличит дефицит, цены и инфляцию. В итоге в самой Европе подорожает вообще все. Кроме промышленности. Потому что промышленность такими темпами вскоре придется относить на помойку – как неконкурентоспособный хлам. Но есть еще один замечательный механизм, способный превратить Европу в задворки цивилизации. Он называется дорогой доллар. В кризис инвесторы обычно бегут в американскую валюту, видя в нем "безопасную гавань". А стоит ФРС США поднять ставку, как это бегство усиливается, вымывая капитал из зарубежных вложений ради более высокой доходности в облигациях. <…> Все это лишь ухудшает положение европейской экономики – к восторгу… нет, не России, а США. Стратегической целью Вашингтона всегда был отрыв Европы от России. Получится при этом заменить российскую нефть собственной – отлично. Нет – тоже неплохо».

Депутат Госдумы Владимир Гутенёв подчеркивает, что своими санкциями Европа перечеркнула собственную экологическую повестку:

«Какими бы громкими ни были заявления ЕС о возможностях добиться энергетической независимости от России, альтернативы нашим энергоресурсам у него нет. Европа вынуждена будет выбирать: пожертвовать конкурентоспособностью своей экономики или перейти на уголь и мазут. Следовательно, и " зеленый курс " европейских стран все больше начнет приобретать оттенки черного».

«АДЕКВАТ Z» имеет вопросы к шестому пакету:

«Исключение для трубопроводных поставок – это чтобы сохранить нам те объемы, которые переориентировать на танкеры сложнее всего? Обещание немцев с поляками к концу года уйти от трубопроводного импорта добровольно, если допустить, что оно всерьез – это чтобы искать на рынке нефть один к одному как наша, что весьма вряд ли, или чтобы за полгода реконструировать местные НПЗ под что-то новое? Отказ от морских поставок – это чтобы доплачивать за нефть из других источников не только в соответствии с новым уровнем рыночных цен, но еще и за новое, то есть удлинившееся, плечо поставки? Если другие поставщики, особенно арабы, намекавшие на это уже не раз, не выразят желания расширять присутствие на европейском рынке, потому что им и старые объемы по новым ценникам окажутся вполне ок, что европы будут делать с этой гранью реальности? И не выйдет ли, как уже спрашивают многие, какой-нибудь зрады, если отказ от морских поставок сведется к резкому увеличению на рынке смесей формально непонятного происхождения?»

