Телеграм: Паспорт «хорошего русского» до «Миротворца» доведёт
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Европа и её пакеты
Евросоюз спустя почти месяц после начала переговоров утвердил шестой пакет санкций против России. Он предусматривает частичное отложенное эмбарго на российскую нефть, отключение Сбербанка от системы SWIFT, запрет на вещание российских телеканалов в странах ЕС и расширение списка россиян, чьи активы будут заморожены.
«Телестрим Z» прочит Европе то, что Россия пережила в 1990-е:
«Что означает эмбарго на российскую нефть, которое было согласовано в шестом пакете санкций ЕС? Это означает, что Европа погружается в "темные времена". Эмбарго на российскую нефть создает условия, при которых промышленное производство в Европе становится не конкурентноспособным (от слова "совсем") как по отношению к России, так и к странам Юго-Восточной Азии, которые будут получать российскую нефть со значительным дисконтом. Уже сейчас импорт российской нефти в Индию вырос на 300% всего за один месяц, а Китай выкупил наперед все объемы нефти, прокачиваемой по ВСТО. Учитывая, что стоимость нефти напрямую влияет на стоимость топлива и стоимость сырья для химической продукции, цены на произведенные в Европе товары будут расти, и как следствие уровень жизни европейцев будет стремительно снижаться. Причем снижение будет таким сильным, что европейцы смогут прочувствовать на своей шкуре все, что пережили россияне в 90-х годах во время гайдаровской "шоковой терапии"».
«Банкста» прогнозирует кризис Евросоюза:
«Евросоюз выбрал неудачный тайминг эмбарго,наихудший из всех возможных. С июля печатный станок отключают, одновременно с этим в Европе рекордное инфляционное давление за 40-100 лет, что фактически полностью поражает долговой рынок. Направить устойчивый денежный поток в долговой рынок в условиях расширяющихся отрицательных реальных ставок невозможно. Капиталы будут бежать из долговых рынков. Актуализируется комбинированный энергетический, продовольственный и миграционный кризис».
Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина отмечает, что разрушение экономики Евросоюза выгодно США:
«Эмбарго Брюсселя на российскую нефть увеличит дефицит, цены и инфляцию. В итоге в самой Европе подорожает вообще все. Кроме промышленности. Потому что промышленность такими темпами вскоре придется относить на помойку – как неконкурентоспособный хлам. Но есть еще один замечательный механизм, способный превратить Европу в задворки цивилизации. Он называется дорогой доллар. В кризис инвесторы обычно бегут в американскую валюту, видя в нем "безопасную гавань". А стоит ФРС США поднять ставку, как это бегство усиливается, вымывая капитал из зарубежных вложений ради более высокой доходности в облигациях. <…> Все это лишь ухудшает положение европейской экономики – к восторгу… нет, не России, а США. Стратегической целью Вашингтона всегда был отрыв Европы от России. Получится при этом заменить российскую нефть собственной – отлично. Нет – тоже неплохо».
Депутат Госдумы Владимир Гутенёв подчеркивает, что своими санкциями Европа перечеркнула собственную экологическую повестку:
«Какими бы громкими ни были заявления ЕС о возможностях добиться энергетической независимости от России, альтернативы нашим энергоресурсам у него нет. Европа вынуждена будет выбирать: пожертвовать конкурентоспособностью своей экономики или перейти на уголь и мазут. Следовательно, и " зеленый курс " европейских стран все больше начнет приобретать оттенки черного».
«АДЕКВАТ Z» имеет вопросы к шестому пакету:
«Исключение для трубопроводных поставок – это чтобы сохранить нам те объемы, которые переориентировать на танкеры сложнее всего? Обещание немцев с поляками к концу года уйти от трубопроводного импорта добровольно, если допустить, что оно всерьез – это чтобы искать на рынке нефть один к одному как наша, что весьма вряд ли, или чтобы за полгода реконструировать местные НПЗ под что-то новое? Отказ от морских поставок – это чтобы доплачивать за нефть из других источников не только в соответствии с новым уровнем рыночных цен, но еще и за новое, то есть удлинившееся, плечо поставки? Если другие поставщики, особенно арабы, намекавшие на это уже не раз, не выразят желания расширять присутствие на европейском рынке, потому что им и старые объемы по новым ценникам окажутся вполне ок, что европы будут делать с этой гранью реальности? И не выйдет ли, как уже спрашивают многие, какой-нибудь зрады, если отказ от морских поставок сведется к резкому увеличению на рынке смесей формально непонятного происхождения?»
Украина и её оружие
В среду Вашингтон объявил о передаче Киеву нового пакетавоенной помощи на сумму $700 млн, который включает в себя реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Максимальная дальность HIMARS – до 500 километров.
Сенатор Андрей Климов полагает, что поставка таких вооружений вынудит Россию расширить зону демилитаризации:
«Знает ли Джо Байден, что от российского Белгорода до Киева 428 км? Сомневаюсь, но лично мне важно то, что техническая дальность американских систем залпового огня, которые готовы к установке на украинском ТВД, до 500 км. <…> Разговоры о том, что Запад передает смертоносные системы киевским наймитам "не для ударов по России", хороши для наивных идиотов. Только наивный идиот может согласиться с западными предложениями Москве по "мирному урегулированию украинского конфликта"путем остановки нашей СВО и сдачи в русофобский плен Донбасса и Крыма. Да еще на фоне провокационной накачки противостоящих нам военных преступников и садистов-русофобов дальнобойным летальным оружием.Вашингтон и его натовские вассалы не только расширяют на востоке Европы пространство, требующее демилитаризации для обеспечения нашей безопасности, но, как напомнил в канун 100-го дня СВО замглавы МИД РФ С. Рябков, любые поставки оружия украинской стороне вне зависимости от аргументов США разжигают вероятность прямого столкновения Америки и России».
«Мюсли вслух» пишут, что о пятистах километрах речь не идет, если верить Пентагону:
«Разъяснился главный хайп недели с поставками дальнобойных американских ракет Украине. Как следует из заявления Байдена и разъяснений Пентагона, ВСУ получат американские РСЗО HIMARS в комплектации, позволяющей использовать реактивные снаряды MFOM дальностью до 70 км. Тактических ракет семейства AFOM (для тех же пусковых) с дальностью до 300 км Украина не получит. Минобороны США заявляет, будто Украина, в том числе президент Зеленский, заверили, что РСЗО HIMARS будут использоваться только в оборонительных целях. Это может быть понято как обещание не стрелять американскими снарядами по российской территории, хотя лично мы такому обещанию верить бы не стали».
В то же время посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование Вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
«Инвестоник» рассказывает о сверхприбылях торговцев оружием:
«Еще в январе Грегори Хеймс, генеральный директор одного из крупнейших подрядчиков Минобороны [США] – Raytheon ($RTX), – заявил, что события на Украине сулят его компании масштабную прибыль, – как в воду глядел. С начала конфликта акции его компания выросли почти на 8%. За три месяца, посреди глобального снижения всех рынков. Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC) и General Dynamics (GD) выросли только с 24 февраля минимум на 15%. Единственным изгоем тут выглядит только Boeing (BA), который никак не может допилить свои аварийные самолеты. В 2021 году Украине отгрузили вооружения на $650 млн. Сейчас счет идет на десятки миллиардов. Не трудно догадаться, кто получает эти огромные деньги из бюджетов».
Генсек Интерпола Юрген Шток предупредил, что поставляемое на Украину оружие может распространиться по Европе и оказаться в руках преступников. «Лохматый Z Николаев» уверен, что предсказание Штока давно сбылось:
«Еще в 2017 году были столкновения пограничников в Закарпатье с "Правым сектором" [запрещенная в России террористическая организация]. Правосеки на Донбассе отметились тем, что массово вывозили оружие в тыл Украины для перепродажи. Тогда рассказывали, что это за контрабандные потоки война. Только правосекам не нужны потоки сигарет и выпивки. Там барыжат наркотой, оружием, людьми… Так вот… Еще с 2017 года в Европу массово вывозится стрелковое оружие. А то, что туда уже пошли всякие "джавелины" – тоже не секрет для знающих людей. <…> Оптимист этот генеральный секретарь Интерпола. Оружие давно гуляет по Европе. И как только накал истеричной русофобии стихнет, а он уже стихает, оружие будет применено в террористических атаках на европейские города».
Вашингтон заявил, что передает Киеву оружие под обещание не наносить удары по территории России. «338» объясняет, почему это обещание выполнено не будет:
«Киев какие угодно гарантии может давать о том, что ХИМАРСы не будут применяться по территории России. Но давайте помнить, что Донбасс и Крым, а тем более Херсонскую область, части Запорожской, Харьковской и Николаевской Киев считает своими, украинскими территориями. От намерения их вернуть в Киеве никто не отказывался и пока не отказывается. Про мнимую Слобожанщину и Кубань вспоминать не будем – пока градус призывов "вернуть украинское" не настолько повысился в Киеве. Поэтому Киев, гипотетически нанося удары по Донбассу, Крыму и Херсонской области, будет оправдываться: территории – наши, гарантий не нарушили. Да и коллективный Запад считает эти территории украинскими. Так что эскалация как она есть. Что бы "партия мира" и наши успокоители ни говорили».
Украина и ее союзники
Во вторник премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала предоставление Украине статуса кандидата, но подчеркнула, что этот процесс не будет быстрым, и «не может быть каких-либо скидок». В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что никаких послаблений не будет, для полноценного вступления в Евросоюз Киеву придется выполнить все требования для членов ЕС.
Украинский политик Николай Азаров, занимавший должность премьер-министра Украины в 2010-2014 годах, называет позицию Евросоюза подлой:
«Евросоюз повел себя подло по отношению к Украине, больше десятилетия кормя ее обещаниями принять в свои ряды. При этом премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что все крупные страны Евросоюза возражают против предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Целые десятилетия Запад уверял Киев, что еще немного, и Украину примут в Евросоюз, обещали принять в свои ряды каждый год, а теперь итальянский премьер говорит то же самое, что и нам в 2014 году. Украинские власти не смогут обеспечить нормальную жизнедеятельность страны, пока не сядут за стол переговоров с РФ. Только мир позволит Украине развиваться!»
«РосСкандал» констатирует, что в Европе растет недовольство Украиной:
«Базовая зрада – "Евросоюз не намерен предоставлять Украине даже статус кандидата на вступление в ЕС" /премьер Италии Марио Драги/. И хроника отрезвления: болгарское правительство изолирует украинских беженцев на территорию тюрем (видео). В Чехии закроют с 15 июня центр регистрации беженцев с Украины. Польша прекратит выплату пособий укробешенцам с 1 июля. Стремительно растет разочарование Украиной, недовольство беженцами и военной помощью. Все ожидаемо – Европе надоело. Ну, какой ЕС. Европа хочет на Украине зарабатывать. Как Польша».
«Медведь» напоминает, что статус кандидата в члены ЕС ничего не гарантирует:
«[Глава МИД Украины] Дмитрий Кулеба пригрозил, что Украина не примет ничего, кроме статуса кандидата в члены Евросоюза. <…> Даже если статус дадут, что вряд ли, это не будет гарантией вступления в ЕС. Турция кандидат на вступление уже более 20 лет. Но гражданам Украины об этом не расскажут».
Канал «ЛДПР» предлагает Украине пробираться в ЕС кусками:
«Единственный шанс для Украины попасть в Европу –это реституция. Чтобы оказаться хотя бы на дальних и нищих задворках Евросоюза, Украине придется раздать все земли тем, кому они принадлежат. Половина Украины – это Россия, треть – это Польша, а оставшаяся часть – это Венгрия и Румыния».
«Лазутчик Z» отмечает, что Украина и ЕС друг друга достойны:
«Сенсация: Украина стала частью Евросоюза, пока де-факто, заявил во время выступления перед парламентом Люксембурга Владимир Зеленский. По его словам, Украина и ЕС сотрудничают в масштабе, который соответствует полноправному членству. Значит, для обеих сторон наступил настоящий праздник, и у "незалежной" исполнилась евро-мечта со всеми вытекающими последствиями. Украина потеряла шансы на сохранение своей государственности, спровоцировала военный конфликт на своей территории, мировой продовольственный кризис, поставила под угрозу коллективную безопасность в Европе и разрушила свою экономику. Евросоюз утратил свой суверенитет, начал процесс распада и конфликта между членами объединения, спровоцировал энергетический и экономический кризисы в своих странах и сделал их перспективы очень туманными. И все вокруг Украины: последствий Евромайдана и реализации ее евро-мечты. Праздник удался».
Россия и её оппозиция
В середине мая уехавшая из России либеральная оппозиция предложила ввести документы «хорошего русского», которые давали бы право их обладателям пользоваться за рубежом банковскими и другими услугами, недоступными для граждан РФ. Предполагается, что человек подписывает декларацию об осуждении политики российского руководства, подтверждает свою личность на специальном сайте и получаетидентификационный номер.
На этой неделе выяснилось, что идея вызвала негативную реакцию даже у соратников находящегося в колонии Алексея Навального, основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который в РФ был признан иностранным агентом. «Укол Zонтиком» пишет:
«У иноагентов снова зрада и толкание локтями. Ловите пусть небольшой, но очень характерный инсайд. Леонид Волков и штаб экс-ФБК в Вильнюсе настоятельно рекомендовали своим местным сотрудникам и даже российским "спящим активистам" не заводить паспорта "хороших русских" (предложенные на антивоенной конференции в том же Вильнюсе), так как высока вероятность последующего взлома и слива этой базы данных в открытый доступ. Тем самым подтверждая и свой собственный горький опыт слива баз. Ребята из экс-ФБК большие мастера подобных потерь и отлично понимают, что ждать от других "коллег" по беглому лагерю».
Зато эта затея понравилась бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу, рассказывает «Доктор Z прописал»:
«Макфол подхватил идею выдачи аусвайсов для "хороших русских". Написал статью, в которой порекомендовал властям западных государств создать спецкомиссию, которая и займется выдачей рекомендаций. В комиссию предлагает включить деятелей типа Каспарова, правозащитников из России и Украины, а также "неправительственные организации по продвижению демократии, которые ранее действовали в России и поэтому хорошо знают оппозиционное движение". Получившие одобрение комиссии "лидеры оппозиции" должны будут получить доступ к банковским счетам, визам и прочим, с точки зрения Макфола, привилегиям. Ну а в качестве примера пострадавшего от санкций "лидера оппозиции" мистер Макфол почему-то привел Дмитрия Гудкова. Который ранее расписывал выдачу "документа хорошего русского" – как будет организован процесс и так далее. Это что, он первым делом себе такую справку выдаст, получается?»
«Пульс Ильича» отмечает, что отношение к идее неоднозначное:
«Перспектива введения паспорта "хорошего русского" вызвала крайне негативную реакцию среди уехавших из страны журналистов. После неоднозначных заявлений Каспарова как только не называли. "Му...а", "гнида", "выживший из ума старик". Если кого-то удивили странные высказывания гроссмейстера, то советую вспомнить такой занимательный факт. На рубеже тысячелетий, году примерно в 2001, Гарри Кимович активно продвигал идеи "новой исторической хронологии" Носовского и Фоменко. Да-да, той самой, в которой Иисус Христос – это некий Радомир, а Новгородская Русь занимала почти всю Евразию. Так что сомнения в адекватности гроссмейстера должны были возникнуть уже давно».
«Блок» пишет, что московский муниципальный депутат Илья Яшин так обиделся на иноагента Гарри Каспарова за идею с паспортами, что выдал компромат на бывшего соратника:
«Мундеп рассказал, как вел себя Каспаров в 2011-2012 годах. По словам Яшина, Каспаров трусил выходить на акции. "Он Немцову говорил: "Ну, Борь, ты понимаешь, извини, я не могу. Я тут маме пообещал, что больше не попаду в тюрьму". Ну вроде как понятно – мамепообещал… Но, с другой стороны, разве может лидер оппозиции себе такое позволить?" – рассказал Яшин.Известный своим хамством мундеп заявил, что "трусость – определяющее личное качество Каспарова". "Доходило до неприличного, когда Каспаров врал, мол, "извините, ребят, я сегодня хотел выйти на акцию протеста, но меня полиция заблокировала в подъезде и, к сожалению, у меня не получилось", – распинался Яшин.Чем же Каспаров так насолил своему бывшему товарищу по оппозиции? Мундеп обиделся на идею с "паспортом хорошего русского". Он воспринял как личное оскорбление заявления Каспарова. По словам Яшина, то, что предлагает его приятель, – лишь эмигрантское лобби».
Первый канал и его миротворцы
Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова, в середине марта выбежавшая в эфир с антивоенным плакатом, попала в базу сайта «Миротворец» как «сотрудник пропагандистских СМИ». По данным портала, она сотрудничает с российскими спецслужбами.
«Мейстер» размышляет о судьбе предателя:
«Помните редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, устроившую антивоенный перфоманс в прямом эфире? Так вот "благодарные" украинцы, уже отметившиеся акциями протеста против ее последующего трудоустройства в Die Welt, решили преподнести ей еще пару подарков. Во-первых, они не дали ей выступить в Киеве, где она хотела устроить пресс-конференцию и пожаловаться на невыносимую жизнь журналиста в российской сатрапии. Во-вторых, добавили ее на сайт "Миротворца" как "сотрудника пропагандистских СМИ фашисткой России" и пособникаспецслужб. Эта история, как нам кажется, является прекрасной иллюстрацией старой, как мир, истины –предателей презирают даже те, кому они сослужили службу».
Журналист Алексей Стефанов рассказывает, почему в интересах Овсянниковой успешное завершение военной спецоперации:
«Как-то даже не уследить за ситуацией вокруг бывшей сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой. Только прошла новость, что ее выступление в Киеве сорвалось, поскольку посыпались угрозы физической и сексуальной расправы над ней со стороны тех, кого она вроде как защищала. Так еще и выяснилось, что Овсянникова внесена в тот самый печально известный "Миротворец". Из любопытного, о чем я узнал благодаря этому списку "врагов Украины", родилась Овсянникова в Одессе. И теперь, чтобы оказаться на малой родине, по иронии судьбы, ей нужно, чтобы СВО прошла все стадии».
«Темник» надеется, что история Овсянниковой станет уроком для других:
«Украинство не оценило самоуничтожительный поступок бывшего редактора "Первого канала". <…> Просто потому, что бандеровцам не нужны от русских сочувствие или поддержка. Требуется одно – чтобымоскали все сдохли. Причем вовсе необязательно своими силами. Овсянниковой уже поздно объяснять эти прописные истины. А вот другим столичным хипстерам, безоговорочно признающим моральный авторитет Запада и верящим в иллюзии о безальтернативности мирного сосуществования – история Овсянниковой пусть станет наукой».
«Системный пестицид» констатирует, что своей Овсянникова уже не станет ни для кого:
«За подобные поступки, может быть, вначале западные партнеры погладят по головке, но в глубине души они всеравно будут презирать такого человека по ряду причин. А уж что говорить про украинцев, для которых любой россиянин сейчас враг, тем более тот, что работал в ненавистной им системе».
«Творческий падеж» резюмирует:
«Она думала, что сможет выдать себя за "правильную" одним выступлением на ТВ? Стоит только посмотреть на тех уехавших, которые отрабатывают за своепредательство Родине публичными раскаяниями перед Западом, фотографируются с украинским флагом, раздают интервью. Мы-то все понимаем, что для Украины русские все равно останутся русскими, которых они ненавидят, и как бы ты ни выкаблучивался перед ними, рано или поздно будешь в том же отстойнике, что и Овсянникова».
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