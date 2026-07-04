Эксперт: Родители могут получить налоговый вычет за детский отдых

Россияне могут получить социальный налоговый вычет за оплату путевки в лагерь для своих детей, если отдых включал образовательную, спортивную либо лечебную программу. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«Социальный налоговый вычет предоставляется за путевки в случае прохождения образовательной программы, при наличии лечения или физкультурно-оздоровительных услуг», — отметил эксперт.

При этом организация должна иметь лицензию на образовательную деятельность или оказание медицинских услуг.

Как уточнил Балынин, образовательная программа - это любые профильные занятия, например, языковые курсы либо творческие мастерские. Эксперт напомнил, что вычет учитывает только стоимость самой программы и не покрывает расходы на питание ребенка и проезд до места отдыха.

Чтобы вернуть средства, родителям необходимо подтвердить расходы. В текущем году это можно сделать через работодателя, в следующем - через сайт налоговой, заполнив декларацию 3-НДФЛ, или в личном кабинете налогоплательщика.

Ранее Минфин сообщил, что с 1 сентября россияне смогут получить новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения и вернуть часть средств в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года.

