Посол Келин: У России нет планов нападения на Европу или Британию

Россия не планирует нападения на Европу или Великобританию. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «Вестям».

Как отметил дипломат, у Москвы нет «ни намерений, ни планов, причин» нападать на Европу, вступать в конфликт с ней либо нападать на Британию.

«Эскалация здесь возможна только по инициативе самого Запада», — заявил Келин.

Посол также отметил, что звучащие на Западе разговоры о якобы угрозе со стороны России связаны лишь с выбиванием денег для пришедшего в упадок военно-промышленного комплекса.

Между тем в министерстве обороны Литвы признали, что признаков подготовки Россией «крупномасштабного военного нападения» на страны Прибалтики нет.

