Посол Келин: У России нет планов нападения на Европу или Британию
Россия не планирует нападения на Европу или Великобританию. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью «Вестям».
Как отметил дипломат, у Москвы нет «ни намерений, ни планов, причин» нападать на Европу, вступать в конфликт с ней либо нападать на Британию.
«Эскалация здесь возможна только по инициативе самого Запада», — заявил Келин.
Посол также отметил, что звучащие на Западе разговоры о якобы угрозе со стороны России связаны лишь с выбиванием денег для пришедшего в упадок военно-промышленного комплекса.
Между тем в министерстве обороны Литвы признали, что признаков подготовки Россией «крупномасштабного военного нападения» на страны Прибалтики нет.
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