Месси первым сыграл 30 матчей на ЧМ и забил 20 голов
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси первым провел 30 матчей на чемпионатах мира.
Игрок вышел на поле в стартовом составе в матче 1/16 финала мундиаля против команды Кабо-Верде.
Кроме того, 39-летний Месси обновил рекорд по количеству забитых мячей на мировых первенствах. Футболист отметился голом в матче против сборной Кабо-Верде, мяч стал для Месси двадцатым.
Спортсмен упрочил свое лидерство в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЧМ, обойдя форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, на счету которого 18 голов.
Ранее в аргентинском городе Кутраль-Ко торжественно открыли самую высокую в мире статую, посвященную Лионелю Месси.
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