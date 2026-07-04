Месси первым сыграл 30 матчей на ЧМ и забил 20 голов

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси первым провел 30 матчей на чемпионатах мира.

Игрок вышел на поле в стартовом составе в матче 1/16 финала мундиаля против команды Кабо-Верде.

Кроме того, 39-летний Месси обновил рекорд по количеству забитых мячей на мировых первенствах. Футболист отметился голом в матче против сборной Кабо-Верде, мяч стал для Месси двадцатым.

Спортсмен упрочил свое лидерство в рейтинге лучших бомбардиров в истории ЧМ, обойдя форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, на счету которого 18 голов.

Ранее в аргентинском городе Кутраль-Ко торжественно открыли самую высокую в мире статую, посвященную Лионелю Месси.

