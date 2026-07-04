Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
Президент России Владимир Путин назвал украинских руководителей лицедеями. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства сделал соответствующее заявление во время совещания в пункте управления Объединенной группировки войск специальной военной операции.
Как отметил Путин, России на руку бравурные заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о несуществующих успехах.
«Поскольку эти лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили - своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя... и своих спонсоров», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин предупредил, что ВСУ могут предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях.
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