Путин назвал руководство киевского режима лицедеями

Президент России Владимир Путин назвал украинских руководителей лицедеями. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства сделал соответствующее заявление во время совещания в пункте управления Объединенной группировки войск специальной военной операции.

Как отметил Путин, России на руку бравурные заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о несуществующих успехах.

«Поскольку эти лицедеи - а ничего другого они по-настоящему делать не умеют, их другому не учили - своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя... и своих спонсоров», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин предупредил, что ВСУ могут предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях.

