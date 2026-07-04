Роспотребнадзор рассказал о профилактике ботулизма летом
Вероятность заболеть ботулизмом из-за употребления неправильно законсервированных продуктов существует летом, консервы следует готовить в емкостях со свободным доступом воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Для профилактики заболевания необходимо перед консервированием и посолом тщательно промывать овощи и рыбу, добавлять в консервы уксусную или лимонную кислоту, стерилизовать банки и крышки перед закладкой продуктов, использовать емкости со свободным доступом воздуха. Как отметили в ведомстве, следует повторно термически обрабатывать в течение 15-20 минут только что открытые заготовленные банки. Рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в холоде. Роспотребнадзор рекомендовал не вакуумировать мясные, рыбные, овощные продукты для увеличения их срока хранения.
Ведомство обратило внимание, что угроза ботулизма может возникнуть из-за домашних герметически закрытых консервов, солений, копчений, где воздух не проникает в толщу продукта и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя заболевания.
Ранее в Московской области восемь человек заболели ботулизмом после отравления кониной.
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