СМИ: Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке

Россияне, пытающиеся оформить электронную визу в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке в оказании услуги. Об этом сообщает РИА Новости.

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С 2017 года граждане РФ могут прилететь в Мексику по электронной визе. Для оформления документа следует заполнить анкету на сайте дипмиссии, указав личные данные и даты посещения страны.

Однако сейчас после указания гражданства «Россия» в соответствующем поле на экране появляется сообщение, в котором по-украински указано, что запрос не обработан.

Посольство Мексики и МИД пока не прокомментировали происходящее.

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