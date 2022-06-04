СМИ: Россияне при оформлении визы в Мексику получают отказ на украинском языке

С 2017 года граждане РФ могут прилететь в Мексику по электронной визе. Для оформления документа следует заполнить анкету на сайте дипмиссии, указав личные данные и даты посещения страны.

Однако сейчас после указания гражданства «Россия» в соответствующем поле на экране появляется сообщение, в котором по-украински указано, что запрос не обработан.

Посольство Мексики и МИД пока не прокомментировали происходящее.

