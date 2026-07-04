Минпросвещения разработало новую программу по «Основам безопасности и защиты Родины»

Минпросвещения разработало обновленную программу по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» в школах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа ведомства.

Документ вносит изменения в содержание учебного предмета в части замены модульной системы организации учебного процесса на два единых обязательных курса «Начальная военная подготовка» (34 часа) и «Безопасность жизнедеятельности» (34 часа).

В рамках первого курса школьники будут изучать в том числе сущность и значение воинской дисциплины, положения Строевого устава, порядок действий во время оказания первой помощи, приемы психологической поддержки пострадавшего, способы подачи сигналов бедствия и другие темы. На курсе «Безопасность жизнедеятельности» учащиеся узнают правила дорожного движения, действия при эвакуации из общественных мест и зданий, природные чрезвычайные ситуации, риски и угрозы во время использования интернета и другие темы.

Минпросвещения подчеркнуло, что ОБЗР в 5-7 классах рекомендуют изучать час в неделю, используя часть формируемого участниками образовательных отношений учебного плана - всего 102 часа, а в 8-9 классах - 68 часов.

В случае принятия проекта приказа изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что ведомство начнет вводить в школах новый предмет «Духовно-нравственная культура России».