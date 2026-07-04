В Мичигане при стрельбе в ТЦ погибли два человека
4 июля 202601:42
Юлия Савченко
Стрельба произошла в торговом центре города Дирборн в штате Мичиган в США, есть жертвы. Об этом сообщает канал ABC News.
По предварительным данным, в ТЦ возник конфликт, произошла драка, позднее она переросла в перестрелку. Участники конфликта, у которых возникли разногласия, знали друг друга.
В результате стрельбы были ранены три человека. Один из них скончался на месте происшествия, еще один умер в больнице.
Ранее стрельба произошла в городе Штаде в Германии, погибли по меньшей мере пять человек.
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