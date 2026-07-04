В Мичигане при стрельбе в ТЦ погибли два человека

Стрельба произошла в торговом центре города Дирборн в штате Мичиган в США, есть жертвы. Об этом сообщает канал ABC News.

По предварительным данным, в ТЦ возник конфликт, произошла драка, позднее она переросла в перестрелку. Участники конфликта, у которых возникли разногласия, знали друг друга.

В результате стрельбы были ранены три человека. Один из них скончался на месте происшествия, еще один умер в больнице.

Ранее стрельба произошла в городе Штаде в Германии, погибли по меньшей мере пять человек.

