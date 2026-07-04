Путин предупредил о риске диверсий со стороны Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях на фронте. К таким вылазкам необходимо быть готовыми.

По словам российского лидера, Киев может организовать акции с большой пропагандистской помпой даже малыми силами, чтобы подтвердить свои тезисы о несуществующих успехах и легендах.