Путин предупредил о риске диверсий со стороны Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях на фронте. К таким вылазкам необходимо быть готовыми.

По словам российского лидера, Киев может организовать акции с большой пропагандистской помпой даже малыми силами, чтобы подтвердить свои тезисы о несуществующих успехах и легендах.

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«Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», – предупредил президент, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, Путин поручил продолжить анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

Также глава государства рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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