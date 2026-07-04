Путин предупредил о риске диверсий со стороны Украины
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ может предпринять диверсионно-террористические действия для подкрепления своей лжи о мнимых достижениях на фронте. К таким вылазкам необходимо быть готовыми.
По словам российского лидера, Киев может организовать акции с большой пропагандистской помпой даже малыми силами, чтобы подтвердить свои тезисы о несуществующих успехах и легендах.
«Нужно к этим возможным вылазкам быть готовыми», – предупредил президент, которого цитирует РИА Новости.
Кроме того, Путин поручил продолжить анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Соответствующее заявление он сделал в ходе посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
Также глава государства рассказал о масштабах создания полосы безопасности в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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