Трамп допустил, что может пригласить экс-президентов США для просмотра футбола

Президент США Дональд Трамп может пригласить в Белый дом бывших глав государства для совместного просмотра футбольной игры. Об этом политик сказал в интервью супруге вице-президента страны Джея Ди Вэнса Уше Вэнс.

«Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру», — допустил глава Белого дома.

Трамп отметил, что подобный шаг вызвал бы ажиотаж у журналистов.

Ранее президент США получил от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино десять билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года.

