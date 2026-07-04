Трамп допустил, что может пригласить экс-президентов США для просмотра футбола
Президент США Дональд Трамп может пригласить в Белый дом бывших глав государства для совместного просмотра футбольной игры. Об этом политик сказал в интервью супруге вице-президента страны Джея Ди Вэнса Уше Вэнс.
«Может, мне следует пригласить Барака Хусейна Обаму, Джо Байдена с Бушами или Бушем. Возможно, мне следует пригласить некоторых из этих людей, чтобы вместе посмотреть футбольную игру», — допустил глава Белого дома.
Трамп отметил, что подобный шаг вызвал бы ажиотаж у журналистов.
Ранее президент США получил от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино десять билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
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