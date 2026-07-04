Депутат Говырин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в августе

Прибавку к пенсии в России с 1 августа получат граждане, которым назначили накопительную пенсию через Социальный фонд, участники программы софинансирования и направившие на накопительную пенсию материнский капитал. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

«С 1 августа... часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%», — заявил парламентарий.

Перерасчет будет проведен автоматически по данным Соцфонда. Изменения касаются ограниченной группы граждан, Говырин пояснил, что накопительная пенсия есть у людей, за которых ранее перечисляли страховые взносы на такую часть выплаты. Речь идет о мужчинах 1953–1966 годов рождения и женщинах 1957–1966 годов рождения.

Кроме того будут повышены на 19,3% пенсии участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родителей, которые направили маткапитал на накопительную пенсию, и россиян, формировавших такие средства с помощью добровольных взносов.

Между тем в Соцфонде рассказали, что участники специальной военной операции могут получать две пенсии одновременно.

