Депутат Говырин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в августе
Прибавку к пенсии в России с 1 августа получат граждане, которым назначили накопительную пенсию через Социальный фонд, участники программы софинансирования и направившие на накопительную пенсию материнский капитал. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.
«С 1 августа... часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%», — заявил парламентарий.
Перерасчет будет проведен автоматически по данным Соцфонда. Изменения касаются ограниченной группы граждан, Говырин пояснил, что накопительная пенсия есть у людей, за которых ранее перечисляли страховые взносы на такую часть выплаты. Речь идет о мужчинах 1953–1966 годов рождения и женщинах 1957–1966 годов рождения.
Кроме того будут повышены на 19,3% пенсии участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, родителей, которые направили маткапитал на накопительную пенсию, и россиян, формировавших такие средства с помощью добровольных взносов.
Между тем в Соцфонде рассказали, что участники специальной военной операции могут получать две пенсии одновременно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт: Родители могут получить налоговый вычет за детский отдых
- Месси первым сыграл 30 матчей на ЧМ и забил 20 голов
- Депутат Говырин рассказал, кто получит прибавку к пенсии в августе
- Трамп допустил, что может пригласить экс-президентов США для просмотра футбола
- Роспотребнадзор рассказал о профилактике ботулизма летом
- Минпросвещения разработало новую программу по «Основам безопасности и защиты Родины»
- Посол Келин: У России нет планов нападения на Европу или Британию
- В Мичигане при стрельбе в ТЦ погибли два человека
- Путин назвал руководство киевского режима лицедеями
- Путин предупредил о риске диверсий со стороны Украины