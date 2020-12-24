Последняя рабочая неделя в уходящем году будет сокращенной

Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, сообщает РИА Новости.

Так как 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

При этом работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В этом случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Днем ранее президент России заявил о необходимости сделать последний день в году выходным на федеральном уровне.

Прохорова: Госдума должна навсегда узаконить 31 декабря выходным днем

Президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо повысить. Также он призвал сделать выходным днем 31 декабря.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН рассказал, что подобные широкие жесты обусловлены надвигающимися в 2021 году выборами в Госдуму, где большинство мест «»Единой России не гарантировано.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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