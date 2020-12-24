Последняя рабочая неделя в уходящем году будет сокращенной

Рабочая неделя с 28 декабря будет сокращенной, сообщает РИА Новости.

Так как 31 декабря является рабочим днем, который предшествует нерабочему праздничному дню, его продолжительность сокращается на один час.

При этом работодатели могут самостоятельно сделать 31 декабря нерабочим днем для своих сотрудников. В этом случае нужно предусмотреть способ оплаты этого дня.

Днем ранее президент России заявил о необходимости сделать последний день в году выходным на федеральном уровне.