Глава ВОЗ заявил об окончании вспышки хантавируса
Всемирная организация здравоохранения считает вспышку хантавируса, связанной с круизным лайнером MV Hondius, завершившейся. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, 2 июля из карантина вышел последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера. Анализ пациента на хантавирус был отрицательным.
Также Гебрейесус добавил, что после 25 мая не было зафиксировано ни одного нового случая хантавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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