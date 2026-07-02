Глава ВОЗ заявил об окончании вспышки хантавируса

По его словам, 2 июля из карантина вышел последний человек, контактировавший с пассажиром лайнера. Анализ пациента на хантавирус был отрицательным.

Также Гебрейесус добавил, что после 25 мая не было зафиксировано ни одного нового случая хантавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас нет вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

