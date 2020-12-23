Сам решил. Путин призвал сделать 31 декабря выходным

В дискуссии о том, быть или не быть 31 декабря выходным, судя по всему, поставлена точка. Сам президент России Владимир Путин призвал все регионы России сделать в этом году 31 декабря выходным днем. Работа в этот день, как выразился глава государства, «очень своеобразная», а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне. Так он ответил на предложение руководителя думской фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать последний день года выходным. Оно прозвучало на совместном заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Со следующего года необходимо решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее на федеральном уровне», - распорядился президент России.

Вспомним, что примерно то же самое Владимир Путин говорил на прошлогодней большой пресс-конференции: вопрос с выходным днем 31 декабря можно решить. Однако с последним днем 2020-го пока повторялась прошлогодняя история. Законопроект о введении выходного 31 декабря на постоянной основе Госдума отклонила. Кремль, кстати, уже давно отдал право на принятие решения о том, работать или не работать 31 декабря, на усмотрение региональных властей – об этом около месяца назад напоминал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И, как и в прошлом году, добрая половина регионов страны уже объявила нынешнее 31 декабря нерабочим днем. Год назад даже в Вооруженных силах рабочий день с 31 декабря перенесли на предыдущую субботу.

Опросы подтверждают, что подавляющее большинство россиян, а именно 80%, хотели бы, чтобы 31 декабря текущего года было нерабочим. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного недавно онлайн-сервисом по поиску работы SuperJob.

Известны и экономические последствия такого шага. Потери экономики страны от новогодних праздников последних лет оценивались примерно в 1,3 триллиона рублей. Сколько к этому добавит лишний выходной, при желании нетрудно подсчитать. Хотя и эту «добавку» следует делить на два: полстраны не работало и в предыдущие годы. Явно несопоставимо с последствиями, например, коронавирусного локдауна.

Времени на то, чтобы облечь в форму закона существующее де-факто положение дел, было более чем достаточно. Вернемся к законопроекту, который отклонила Госдума. Сделать последний день года выходным днем по всей стране на постоянной основе предлагали депутаты от ЛДПР. Это инициативу внесли в парламент в ноябре еще прошлого, 2019 года. Конечно, теперь, когда инициатива исходит от партии парламентского большинства, да еще и в который раз одобрена президентом, судьбу 31 декабря можно считать решенной раз и навсегда.

