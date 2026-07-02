Адвокат исключил выдворение из США забравшихся на небоскреб россиян
Профессиональные руферы, россияне Ангела Николау и Иван Биркус вряд ли будут выдворены из США. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат Сергей Жорин.
По его словам, гражданам России, забравшимся на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, могут предъявить обвинение в незаконном проникновении, создании опасности для окружающих или в «незаконном проникновении в здание с намерением совершить там другое правонарушение». За это можно получить до семи лет тюрьмы.
«Экстрадиция в Россию за этот поступок им не грозит... Возможны... аннулирование визы или последующее выдворение из США, но это не экстрадиция и зависит от их статуса и итогового решения суда», - указал юрист.
Что касается плаката, размещённый руферами на шпиле, то текст послания, по словам Жорина, «защищен Первой поправкой к Конституции США о свободе слова». Однако возможно наказание за способ его размещения.
Ранее в Москве полиция задержала четырёх руферов, которые залезли на звезду на шпиле главного здания Московского госуниверситета на Воробьёвых горах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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