Адвокат исключил выдворение из США забравшихся на небоскреб россиян

По его словам, гражданам России, забравшимся на шпиль небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке, могут предъявить обвинение в незаконном проникновении, создании опасности для окружающих или в «незаконном проникновении в здание с намерением совершить там другое правонарушение». За это можно получить до семи лет тюрьмы.

«Экстрадиция в Россию за этот поступок им не грозит... Возможны... аннулирование визы или последующее выдворение из США, но это не экстрадиция и зависит от их статуса и итогового решения суда», - указал юрист.

Что касается плаката, размещённый руферами на шпиле, то текст послания, по словам Жорина, «защищен Первой поправкой к Конституции США о свободе слова». Однако возможно наказание за способ его размещения.

Ранее в Москве полиция задержала четырёх руферов, которые залезли на звезду на шпиле главного здания Московского госуниверситета на Воробьёвых горах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

