«Последняя капля?»: Деревня Алакюля оказалась «по ту сторону Луны»

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Осенняя распутица делает все более актуальной «вечную» тему дорог в российской глубинке. На днях к нам обратились жители деревни Алакюля, которая находится в 12 км от Санкт-Петербурга. Долгие годы они остаются заложниками дороги, похожей на поверхность Луны. Дети с родителями вынуждены добираться в школу и детсад в полной темноте, рискуя переломать ноги. Однако местные власти делают вид, что такой проблемы нет.

«Проблема в том, что полтора километра единственной дороги, которая соединяет более крупный поселок с деревней, - там много очень жилых домов, сделали нарезку для многодетных сетей, - ее просто нет. Ее никто не хочет брать на баланс и не ремонтируют годами, это просто кратеры Луны, по ним ни проехать, ни пройти, она не освещена. Это единственная дорога до магазина, детсада, до школы, больше никак не выбраться. Сейчас в межсезонье это огромные глубокие ямы, наполненные грязью, машины мы уже устали ремонтировать, всей деревней скидывались, пытались что-то чинить, обращались – куда только не обращались и постоянные отписки. Я ребенка по ней вожу в садик каждый день, дети ходят. Идут постоянно какие-то мальчишки и девчонки, второклассники в полной темноте в резиновых сапогах, потому что по-другому там вообще не пройти. Летом это пылища невыносимая, зимой - хорошо, если она холодная, тогда засыпает снегом и подмораживает, еще как-то можно передвигаться, а если как сейчас, то до января мы будем ходить непонятно по чему», - рассказала НСН одна из местных жительниц.

Мы переадресовали ее вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дорозденко.

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В середине октября мы рассказывали о подмосковном аэродроме «Щёкино», который хотят закрыть по непонятным причинам. Сборная России по планерному спорту может остаться без места для тренировок, однако, похоже, вмешательство НСН изменило ситуацию к лучшему. В Министерстве спорта РФ заверили, что не собираются бросать планеристов и ищут решение проблемы. Власти Московской области также подтвердили, что не имеют ничего против аэродрома, пообещав согласовать изменения в генплан Клина в декабре.

Ну а вице-президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский рассказал НСН, что произошло после выпуска «Кривой линии».

«По факту меня вызывали в Министерство экономического развития Московской Области, попросили принести проект, который мы готовили. Я принес проект, они посмотрели и сказали: мы поддерживаем ваш проект, потому что считаем, что это очень важное дело, поэтому мы "за". Они говорят, проблема в администрации. 1 ноября было собрание в Мосгорахитектуре, решение нашего вопроса они перенесли на 14-15 ноября. Будет понятно, куда чаша весов перевалилась, но думаю, что на самом деле эфир на радио был решающей каплей в нашей нелегкой борьбе за аэродром. До этого они еще сомневались, так что большое вам спасибо», - сказал Рябчинский.

Мы держим ситуацию на контроле и обязательно расскажем вам, как завершилась эта история.

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Хорошие новости пришли из города Ржева Тверской области, жители которого жаловались на вечный ремонт моста и попытку ввести платные парковки.

В прокуратуре Тверской области подтвердили, что капитальный ремонт моста, связывающего Ржев с дорогой на Москву, были должны закончить в конце ноября, но провалили сроки, после чего подрядчика наказали. Со своей стороны губернатор региона Игорь Руденя заверил НСН, что работы уже начались, при этом решено вместо старого моста построить новый. В отношении платных парковок в прокуратуре заверили, что знаки поставили, но денег с людей не берут.

«По факту ситуации с мостом, действительно привезли кучу песка и работы ведутся, но что именно, не знаю. Я понимаю, что из графика они выбились совсем, но работы хотя бы начались, потому что до обращения к вам мост перекрыли и не было ни одного человека, сейчас там что-то делается. Это уже плюс. Если они его починят, будет здорово. Это огромный шаг вперед. По поводу платных парковок, весь город в знаках, информационные табло со ссылками на оплату. Берутся деньги или не берутся, не знаю, я под знаками парковаться боюсь», - рассказал НСН местный житель Алексей Королев.

Мы будем следить за развитием ситуации.