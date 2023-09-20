«Все путём?»: В Краснодаре прикрывают «троллейбус-убийцу», а Ржев обложили данью

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«Краснодарская история» началась в марте прошлого года. Молодая женщина возвращалась домой и переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, однако ее внезапно сбил троллейбус.

Женщина получила серьезные травмы головы, ослепла на один глаз и почти год не могла найти работу, однако суд до сих пор так и не наказал водителя, которая по-прежнему ездит по дорогам Краснодара.

«Советский суд Краснодара с июня не может назначить судью на рассмотрение моего гражданского дела. Дело стоит на месте и ничего не происходит. Травмы весьма весомые, а у водителя аргумент: "я одна, у меня ребенок, а она сама виновата, что по сторонам не смотрела". Но извините, если бы я руку или ногу сломала, а мне полчерепа сломало и в инвалидность перешло! Она осталась работать и все у нее путем, плюс троллейбусное депо подало ходатайство, чтобы ее не лишали прав. Получается, что эти полтора года она работала, а я десять месяцев не могла найти работу», - рассказала НСН пострадавшая Ксения Миронова.

При этом жертву ДТП возмутило, что видеозаписи происшествия внезапно пропали из дела, а в полиции ее саму попытались сделать крайней, сказав, что «вы выглядите нормально, а бедная женщина разводится».

Мы попросили разобраться с этим беспределом краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.

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Город Ржев находится в 120 км от Твери и знаменит своим Мемориалом Советскому солдату. Однако, отдав дань героям, там забыли о сегодняшних жителях. Первая проблема – это «вечный ремонт» главного въезда в город, из-за которого спальные районы задыхаются от выхлопов грузовиков.

«Первая проблема грандиозная это центральный въезд в город со стороны Москвы – это разрушающийся мост, он реально рассыпается, там дыры длиной два метра и шириной в полметра. Его перекрыли несколько месяцев назад под предлогом выполнения работ, но никаких работ не производится, а срок их окончания уже прошел несколько раз», - рассказал НСН местный житель Алексей Королев.

Ну а на днях в городе решили ввести платные парковки, чем повергли горожан в шок.

«Неделю назад в центре города, - центральная площадь и центральная улица это единственные места, где асфальт есть в городе, - появились везде таблички: парковка на обочинах платная. Для города, где зарплата 30 тысяч считается хорошей, они вводят платную парковку в центре города, а здесь все продуктовые магазины, строительные, почтамт, вся инфраструктура, вся жизнь здесь сосредоточена. Местные жители теперь должны платить деньги, чтобы остановиться напротив магазина! Это же не Москва, не Питер, а районный город, забытый Богом. Местное население в ужасе, а кто его спрашивал», - добавил собеседник НСН, отметив, что альтернативой платным парковкам остаются только дворы жилых домов.

Мы попросили разобраться в ситуации тверского губернатора Игоря Руденю.