«Все путём?»: В Краснодаре прикрывают «троллейбус-убийцу», а Ржев обложили данью
Водитель троллейбуса, покалечившего женщину на пешеходном переходе, полтора года спокойно ездит по улицам Краснодара, а жители Ржева в ужасе от платных парковок в «городе, забытом Богом».
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в сентябре получает жалобы из разных уголков страны. При этом, порой мы сталкиваемся с откровенным цинизмом властей.
Сегодня мы расскажем вам о вопиющем случае в Краснодаре, где чиновники полтора года гоняют по кругу жертву ДТП, а также о странной истории из Ржева Тверской области.
***
«Краснодарская история» началась в марте прошлого года. Молодая женщина возвращалась домой и переходила дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу, однако ее внезапно сбил троллейбус.
Женщина получила серьезные травмы головы, ослепла на один глаз и почти год не могла найти работу, однако суд до сих пор так и не наказал водителя, которая по-прежнему ездит по дорогам Краснодара.
«Советский суд Краснодара с июня не может назначить судью на рассмотрение моего гражданского дела. Дело стоит на месте и ничего не происходит. Травмы весьма весомые, а у водителя аргумент: "я одна, у меня ребенок, а она сама виновата, что по сторонам не смотрела". Но извините, если бы я руку или ногу сломала, а мне полчерепа сломало и в инвалидность перешло! Она осталась работать и все у нее путем, плюс троллейбусное депо подало ходатайство, чтобы ее не лишали прав. Получается, что эти полтора года она работала, а я десять месяцев не могла найти работу», - рассказала НСН пострадавшая Ксения Миронова.
При этом жертву ДТП возмутило, что видеозаписи происшествия внезапно пропали из дела, а в полиции ее саму попытались сделать крайней, сказав, что «вы выглядите нормально, а бедная женщина разводится».
Мы попросили разобраться с этим беспределом краснодарского губернатора Вениамина Кондратьева.
***
Город Ржев находится в 120 км от Твери и знаменит своим Мемориалом Советскому солдату. Однако, отдав дань героям, там забыли о сегодняшних жителях. Первая проблема – это «вечный ремонт» главного въезда в город, из-за которого спальные районы задыхаются от выхлопов грузовиков.
«Первая проблема грандиозная это центральный въезд в город со стороны Москвы – это разрушающийся мост, он реально рассыпается, там дыры длиной два метра и шириной в полметра. Его перекрыли несколько месяцев назад под предлогом выполнения работ, но никаких работ не производится, а срок их окончания уже прошел несколько раз», - рассказал НСН местный житель Алексей Королев.
Ну а на днях в городе решили ввести платные парковки, чем повергли горожан в шок.
«Неделю назад в центре города, - центральная площадь и центральная улица это единственные места, где асфальт есть в городе, - появились везде таблички: парковка на обочинах платная. Для города, где зарплата 30 тысяч считается хорошей, они вводят платную парковку в центре города, а здесь все продуктовые магазины, строительные, почтамт, вся инфраструктура, вся жизнь здесь сосредоточена. Местные жители теперь должны платить деньги, чтобы остановиться напротив магазина! Это же не Москва, не Питер, а районный город, забытый Богом. Местное население в ужасе, а кто его спрашивал», - добавил собеседник НСН, отметив, что альтернативой платным парковкам остаются только дворы жилых домов.
Мы попросили разобраться в ситуации тверского губернатора Игоря Руденю.
***
Отправить жалобу в «Кривую линию» могут жители любого региона страны. Для этого следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Семьям погибших при взрыве газа в доме в Балашихе выплатят по 1 млн рублей
- Украина признала производителей станков Spinner и DMG Mori спонсорами войны
- Минобороны РФ: Автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе
- Песков назвал Карабах внутренним делом Азербайджана
- СМИ: В Японии уничтожат более 86 млн доз вакцины от COVID-19
- В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР
- Минфин рассматривает ограничение оттока капитала через дружественные страны
- Путин заявил, что коллектив Мариинки один из самых талантливых в мире
- МИД Венгрии: Будапешт выступает за прямой диалог России и Украины
- Российских студентов отправили в СИЗО за участие в «подпольном штабе» Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru