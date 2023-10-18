«Закрытое небо?»: Лучших планеристов России выгоняют из Подмосковья
Власти Подмосковья хотят закрыть аэродром, ставший спасением для спортсменов, а жители двух омских деревень второй год вынуждены ездить в поликлинику на такси.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил за неделю рекордное количество обращений от россиян, оставшихся один на один с равнодушием чиновников.
Бывает, что проблемы просто не замечают. Так, две сибирские деревни второй год остаются отрезанными от цивилизации из-за банального отсутствия автобуса.
Ну а в Подмосковье под угрозой существование крупнейшего центра планерного спорта, в котором Россия пока еще остается в числе лучших в мире.
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В ста километрах от Омска находятся два поселка Рощино и Подольск, где живут около тысячи человек. Раньше туда ездил автобус, однако два года назад его отменили, сославшись на нерентабельность. В итоге людям приходится ездить в поликлинику на такси, как герою фильма «Бриллиантовая рука». При этом они далеко не миллионеры, к тому же под ударом оказались дети и пенсионеры.
«Населенных пунктов два – это село Рощино Горьковского района и деревня Подольск. Раньше туда ходил автобус. Он шел из Омска, доезжал до Горьковского, делал там остановку, подбирал людей, ехал в Рощино, а потом в Подольск. Он там ночевал, а с утра забирал людей обратно и отвозил в Омск или в Горьковское. Но его отменили якобы из-за нерентабельности. В итоге два населенных пункта, Рощино и Подольск, остались вообще без какого-либо транспорта. Теперь, чтобы съездить в поликлинику, МФЦ и так далее, люди ездят на такси. Вообще от всего отрезали, всё находится в Горьковском, в Рощино есть только школа, садик и ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - прим. НСН), и маленькие сельские магазинчики. Мы очень надеемся, что нам вернут автобус», - пожаловался НСН один из местных жителей.
Мы переадресовали его вопрос губернатору Омской области Виталию Хоценко.
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Сборная России по планерному спорту входит в десятку лучших в мире, при этом в стране всего семь клубов, где учат покорению небес. Половину их них, - на юге и в центре страны, - закрыли из соображений безопасности. Спасением для спортсменов был аэродром «Щёкино» рядом с подмосковным Клином. Летом там прошли три чемпионата России, после чего клуб внезапно решили прикрыть, отозвав старые согласования. При этом в Московской области подобных клубов больше нет, альтернатива остается только в Новосибирске и Казани.
«Мы относимся к Федерации планерного спорта Московской области, у нас клуб, в котором порядка 300 взрослых членов и порядка 200 детей от 12 до 16 лет. Получается, уничтожат клуб. Это целый коллектив: и инженеры, и техники, и инструкторы. У нас были клубы в Орле, в Краснодаре, в Белгороде, эти все клубы закрыты и они переехали к нам на полеты. Фактически ЦФО и Южный Федеральный округ не летают, они все лето летали у нас. У нас три Чемпионата России за лето было проведено и сборы сборной России, наша сборная в десятке сильнейших в мире, занимала второе место на Чемпионате Европы. По России всего семь клубов, из них три сейчас фактически закрыты, осталось четыре: у нас, в Казани и в Новосибирске два клуба», - рассказал НСН вице-президент Федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский.
Мы попросили разобраться в этом вопросе подмосковного губернатора Андрей Воробьева и министра спорта России Олега Матыцина.
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