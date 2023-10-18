«Закрытое небо?»: Лучших планеристов России выгоняют из Подмосковья

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получил за неделю рекордное количество обращений от россиян, оставшихся один на один с равнодушием чиновников.

Бывает, что проблемы просто не замечают. Так, две сибирские деревни второй год остаются отрезанными от цивилизации из-за банального отсутствия автобуса.

Ну а в Подмосковье под угрозой существование крупнейшего центра планерного спорта, в котором Россия пока еще остается в числе лучших в мире.