Опрос: 53% детей мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах

В России 53% детей мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

В опросе участвовали педагоги, которые оценили способность детей нормально взаимодействовать на уроке со сверстниками и учителями. Кроме того, около половины детей мигрантов, согласно результатам опроса, испытывают проблемы с освоением других общеобразовательных предметов.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. По его мнению, семьи мигрантов должны заранее готовиться к переезду, учитывая, что в Средней Азии есть школы и центры русского языка.

Дети без знания русского языка смогут полностью адаптироваться к школе за полгода, если уменьшить число учеников в таких классах, а также ввести систему наставничества, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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