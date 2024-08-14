Опрос: 53% детей мигрантов испытывают проблемы с русским языком в школах

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее призвал не брать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. По его мнению, семьи мигрантов должны заранее готовиться к переезду, учитывая, что в Средней Азии есть школы и центры русского языка.

Дети без знания русского языка смогут полностью адаптироваться к школе за полгода, если уменьшить число учеников в таких классах, а также ввести систему наставничества, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков «Радиоточке НСН».

