Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для мигрантов
Срок трудового договора для иностранных граждан следует ограничить одним годом. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он отметил, что по окончании действия договора иностранцам предлагается в течение 20 дней заключить новый. В противном случае они будут обязаны покинуть Россию.
Слуцкий указал, депутаты фракции ЛДПР уже подготовили соответствующий законопроект.
«Регулирование пребывания в России трудовых мигрантов... архиважно... количество нелегально работающих иностранцев всё еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов», - заключил политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru