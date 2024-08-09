Слуцкий предложил ограничить срок трудового договора для мигрантов

Он отметил, что по окончании действия договора иностранцам предлагается в течение 20 дней заключить новый. В противном случае они будут обязаны покинуть Россию.

Слуцкий указал, депутаты фракции ЛДПР уже подготовили соответствующий законопроект.

«Регулирование пребывания в России трудовых мигрантов... архиважно... количество нелегально работающих иностранцев всё еще велико... Мы предлагаем законопроект, который ограничит сроки заключения трудового договора для мигрантов», - заключил политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве полиции выдворять из России иностранных граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».