Эксперты назвали лучшую страну для жизни на пенсии

Портал Our Life Plan в ходе исследования определил лучшие страны для жизни на пенсии. Первые строчки рейтинга возглавили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Австралия и Израиль, пишет Express.

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Эксперты включили в список лучших для пенсионеров страны из списка самых счастливых. Также в исследовании учитывались рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в году.

Так, лучшей страной для жизни на пенсии стали ОАЭ, где зафиксированы высокие прожиточный минимум и среднемесячная зарплата, средняя годовая температура составляет 27 градусов, а солнце светит 3 508 часов в году.

В топ-5 лучших стран для пенсионеров вошли также Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия. В первую десятку государств, в которых жизнь на пенсии будет особенно комфортной, эксперты включили Кипр, Испанию, Мальту, Колумбию и Таиланд.

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