Эксперты назвали лучшую страну для жизни на пенсии

Эксперты включили в список лучших для пенсионеров страны из списка самых счастливых. Также в исследовании учитывались рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в году.

Так, лучшей страной для жизни на пенсии стали ОАЭ, где зафиксированы высокие прожиточный минимум и среднемесячная зарплата, средняя годовая температура составляет 27 градусов, а солнце светит 3 508 часов в году.

В топ-5 лучших стран для пенсионеров вошли также Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия. В первую десятку государств, в которых жизнь на пенсии будет особенно комфортной, эксперты включили Кипр, Испанию, Мальту, Колумбию и Таиланд.

