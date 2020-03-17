Последние интервью писателя и политика Эдуарда Лимонова

2

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Эдуарда Лимонова и признал, что российский суд нарушил его право на свободу слова. ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро. компенсации за нарушение московским судом права на свободу слова, который ранее оштрафовал его за высказывания в адрес тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Градоначальник в 2000-х несколько раз успешно подавал иски против Лимонова, после чего писатель в радиоэфире заявил, что «московские суды подконтрольны Лужкову». В 2008 году Бабушкинский суд Москвы также оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за это высказывание.

Сам писатель и политик в беседе с НСН после победы в ЕСП заявил, что уже и не помнит о своем оппоненте.

«Лужков меня абсолютно не интересует, я забыл о нем, это было так давно. Для политической организации это [19,5 тыс. евро] - не деньги, это «тьфу», плевок». Даже пальцем не двину для получения этих средств от государства, которое обязали выплатить компенсацию».

При этом Эдуард Лимонов признался, что ждет, чтобы ЕСПЧ доказал, что он не трус, как российские суды и одобрил другой его иск:

«Я жду, что когда-нибудь, возможно, ЕСПЧ соблаговолит принять решение по иску НБП (Национал-большевитская партия, запрещена в РФ – прим. НСН) о запрещении партии. Он был подан 2007 году, это уже 12 лет прошло. Мы считаем, что партия была запрещена не правильно – мы прошли все российские инстанции, включая президиум верховного суда, и результат был все тот же. У нас [в России] суды трусливые, у них видимо тоже – ЕСПЧ трусливый суд. Радикальная партия им несимпатична. Тогда же они немедленно приняли решение по республиканской партии Владимира Лужкова - запрет с партии был снят и она сейчас существует в форме ПАРНАСа».

