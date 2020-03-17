Последние интервью писателя и политика Эдуарда Лимонова
Писатель, поэт, политический деятель Эдуард Лимонов умер в возрасте 77 лет в Москве. Кончина наступила в одной из московских клиник, сообщил писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. По неофициальным данным сетевых СМИ, Лимонов длительное время боролся с онкологическим заболеванием. Эдуард Лимонов был экспертом НСН. В память о русском писателе и неординарной личности редакция обобщила наиболее яркие высказывания из его интервью в эфире НСН.
О «веке путинизма»
Эдуард Лимонов поспорил с Владиславом Сурковым, который занимал тогда пост помощника президента России, написавшим статью «Долгое государство Путина». В ней Сурков рассуждает на тему будущей идеологии страны и российской государственности. Он считает, что Владимир Путин создал четвертую значимую модель в истории страны после царства Ивана Третьего, империи Петра Великого и Советского Союза Владимира Ленина. Писатель Эдуард Лимонов в эфире НСН категорически не согласился с таким мнением.
«Ни в коей мере нельзя ставить модель «государства Путина» в один ряд с идеями Ленина и Петра Первого. Масштабы немного не те. Да, страна живет и Путин играет значительную роль. После срока на посту премьера, он вдруг стал умным парнем и стал заниматься государственными делами, а то все [раньше] бегал по иностранным лидерам. Нам повезло, действительно, Путин стал что-то делать, но почему-то очень быстро устал. Превращается на наших глазах в какого-то святошу, который занимается детьми и прочим. Государством ему, видимо заниматься не хочется. Мне вот эти признаки не нравятся. Наша страна очень хрупкая. Какая-нибудь незапланированная пробка на Транссибе и страна может распасться», — отметил писатель.
О победе в Европейском суде по правам человека по иску к Юрию Лужкову
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Эдуарда Лимонова и признал, что российский суд нарушил его право на свободу слова. ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро. компенсации за нарушение московским судом права на свободу слова, который ранее оштрафовал его за высказывания в адрес тогдашнего мэра Юрия Лужкова. Градоначальник в 2000-х несколько раз успешно подавал иски против Лимонова, после чего писатель в радиоэфире заявил, что «московские суды подконтрольны Лужкову». В 2008 году Бабушкинский суд Москвы также оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за это высказывание.
Сам писатель и политик в беседе с НСН после победы в ЕСП заявил, что уже и не помнит о своем оппоненте.
«Лужков меня абсолютно не интересует, я забыл о нем, это было так давно. Для политической организации это [19,5 тыс. евро] - не деньги, это «тьфу», плевок». Даже пальцем не двину для получения этих средств от государства, которое обязали выплатить компенсацию».
При этом Эдуард Лимонов признался, что ждет, чтобы ЕСПЧ доказал, что он не трус, как российские суды и одобрил другой его иск:
«Я жду, что когда-нибудь, возможно, ЕСПЧ соблаговолит принять решение по иску НБП (Национал-большевитская партия, запрещена в РФ – прим. НСН) о запрещении партии. Он был подан 2007 году, это уже 12 лет прошло. Мы считаем, что партия была запрещена не правильно – мы прошли все российские инстанции, включая президиум верховного суда, и результат был все тот же. У нас [в России] суды трусливые, у них видимо тоже – ЕСПЧ трусливый суд. Радикальная партия им несимпатична. Тогда же они немедленно приняли решение по республиканской партии Владимира Лужкова - запрет с партии был снят и она сейчас существует в форме ПАРНАСа».
Великодушно простил Познера и Эрнста за невышедшее интервью на «Первом канале»
В июне 2018 года записанное интервью с Эдуардом Лимоновым в авторской программе Владимира Познера на «Первом канале» было снято с эфира. По словам телеведущего сделано это было в последний момент, и он принёс извинения писателю. При этом Познер отказался назвать причину такого решения генерального директора телеканала Константина Эрнста, по словам журналиста, она не имеет отношения ни к содержанию интервью, ни к Лимонову.
Писатель в эфире НСН затруднился предположить, кто и почему мог препятствовать выходу на экраны его интервью, однако «с высоты своего трона» простил Познера и Эрнста.
«Не знаю, возможно, Константину Эрнсту позвонил сам господь бог, сказал — «Нельзя, смотри, покараю, убью, испепелю!». Я не знаю, ей богу, так же, как и вы. Видимо, человек очень высокого ранга позвонил Косте и сказал, что нельзя. Судите сами, я не знаю, кому Костя Эрнст подчиняется, наверное, никому. По-моему, даже Медведеву не подчиняется. Но я им всем простил, потому что понимаю, что они люди служащие, на государственных постах, что с них взять. Я же никому не служу, поэтому я с достоинством уронил, сказал “всех прощаю”. Правильно, я их всех прощаю с высоты своего трона», — заключил писатель.
На смерть диссидента Владимира Буковского
В октябре 2019 года в Великобритании на 77 году жизни умер известный советский диссидент, правозащитник, писатель Владимир Буковский. В эфире НСН Лимонов рассказал о своём бывшем соратнике, вспомнил, как вместе с ним устраивал митинги на Триумфальной площади в Москве.
«Я его знал, и, более того, после того, как у нас дезертировала из «Стратегии-31» (всероссийское гражданское движение в защиту свободы собраний в России – НСН) Людмила Алексеева, то Владимир Буковский согласился быть одним из заявителей этих митингов на Триумфальной площади. И довольно долгое время его фамилия в списке заявителей стояла рядом с моей. В последний раз я с ним виделся лет пять тому назад, когда снимал квартиру на Ленинском проспекте, и он ко мне пришел в сопровождении каких-то двух мужчин и женщин, кто они такие, я не запомнил. Но я помню, что он совсем не пил, но очень много курил, выкурил две пепельницы и мы жарко о чем-то многие часы спорили. О чем спорили, не помню, но помню, что он был уже в таком несколько запущенном, болезненном виде», - поведал Лимонов.
О драке «ученика» Прилепина с поэтом Голиковым
Писатель Захар Прилепин в мае 2019 года оказался в центре скандала после потасовки на литературном фестивале «Литр» во Владивостоке. Литератор ударил по лицу местного поэта Спартака Голикова. Поводом для драки стал стикеры с изображением Прилепина и подписью «Прилепка», которые последний распространял в соцсетях. Лимонова Прилепин неоднократно назвал своим учителем. Однако в эфире НСН Эдуард Вениаминович открестился от статуса педагога, во всяком случае, в области рукопашного боя. Он также посчитал, что это не то событие, которое заслуживает внимания.
«А ко мне это какое имеет отношение? Я что, участковый, что ли? Драться, это плохо, наверное. Я его не учил драться. Не надо мне какие-то мелочи тыкать! Откуда я знаю, кто там дерётся. Это бытовуха какая-то глупая. Ей богу, это мелко! Я не занимаюсь такой чепухой», — возмутился Лимонов.
Московский Кремль – не место для чиновников.
Эдуард Лимонов на ура воспринял новость о демонтаже 14 административного корпуса Московского Кремля, на месте которого были организованы археологические исследования. В эфире НСН писатель признался, что давно мечтал вывести всех чиновников из Кремля, чтобы полностью отдать его под музеи и парки.
«Это же исторический памятник, оттуда нужно убрать все органы управления! Я предлагал так поступить ещё лет пятнадцать назад, то есть пинками под зад выгнать оттуда всех чиновников. В Кремле не место административным зданиям, понятно? Там в сопровождении своих мам должны гулять новорожденные в колясках! К сожалению, не думаю, что изгнание чиновников из Кремля произойдёт так же стремительно и зрелищно, как я предлагаю. Наверняка этот процесс будет происходить постепенно, годами, без широкого освещения», - заметил Лимонов.
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