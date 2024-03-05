«После СВО»: В Госдуме отложили вопрос сокращения рабочей недели

По ее словам, при сокращении рабочего дня производительность труда сотрудников не снижается.



«При сокращении рабочих часов в неделю производительность труда не поменяется. Как показала практика, ни удаленная работа, ни предоставление возможности уйти раньше никоим образом не влияет на производительность труда. Люди понимают, что у них есть возможность уйти с работы раньше, они начинают быстрее и интенсивнее трудиться. Работодатели в таком случае только выигрывают. Работодателям не нужно будет платить больше за меньшее рабочее время. Работодатели будут платить столько же за сокращенное рабочее время. Некоторые эксперименты показали, что в предпраздничные дни производительность труда наоборот увеличивалась: люди работают интенсивнее, чтобы уйти пораньше», - заключила депутат.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН заявил, что в России обострилась борьба работодателей за кадры. По его словам, конкуренцию не выдерживают промышленные предприятия, которые отказываются повышать зарплаты, передает «Радиоточка НСН».

