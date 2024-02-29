Путин оценил потребность рынка в специалистах рабочих профессий

В России необходимо подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей до 2028 года, заявил президент Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию.

Путин поручил проработать амнистию для предпринимателей за дробление бизнеса

Соответствующую идею президент предложил реализовать в рамках нового нацпроекта «Кадры».

По словам Путина, нехватка кадров является одним из рисков для российской экономики и устойчивого экономического роста России. Он также заявил о важности необходимости создания для подростков к готовности работать в экономической сфере после 2030 года.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры