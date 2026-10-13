Фотогентство Getty Images станет банкротом из-за ИИ
Американское фотоагентство Getty Images сообщило о намерении подать заявление о банкротстве и стать частной. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что решение было принято в том числе после срыва запланированного слияния с конкурентом Shutterstock, а также из-за огромной задолженности и растущей конкуренции со стороны изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
По данным компании, предоставляющей услуги в сфере визуального контента, по состоянию на 30 июня общая задолженность составляла около 2,1 млрд долларов. После заключения соглашения о реструктуризации, которое, как ожидается, будет завершено к концу 2026 года, Getty Images станет частной фирмой.
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