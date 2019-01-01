Депутат: Солдатам зарплаты повысили, а гражданские получают копейки!

«Мы неоднократно на заседании комитета Государственной думы этот вопрос (поднятия зарплат военным) поднимали, это очень хорошо и правильно. Но самое главное, чтобы мы это повышение зарплат производили одновременно для всех, кто служит в Вооруженных силах, в том числе и для гражданского персонала. Сегодня гражданский персонал, который служит в Вооруженных силах, я не имею в виду сотрудников Минобороны, которые работают в самом штабе, а гражданский персонал в воинских частях – у них самая мизерная зарплата не только в Вооруженных силах, а по стране. Люди получают копейки. Зачастую это жены и родственники военных, которые проходят службу в дальних гарнизонах», - сказал депутат.

Ранее стало известно о том, что Минобороны намерено внести изменения в дисциплинарный устав Вооруженных сил. В рамках изменений военнослужащим запретят распространять информацию о своей принадлежности к ВС, а также разглашать данные о дислокации или передислокации воинских формирований, хранить при себе устройства, которые могли бы распространять такую информацию.

