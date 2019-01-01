В Госдуме усомнились, нужен ли России авианосец за 200 миллиардов
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что в российских вооруженных силах и без того самая современная военная техника.
Создание малого неатомного авианосца потребует пяти лет работы и финансирования в размере 200 миллиардов рублей, заявил глава «Крыловского государственного научного центра», доктор технических наук Павел Филиппов. По словам специалиста, разработана концептуальная модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн. На корабле могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов, для чего авианосец предполагает наличие электромеханических катапульт и трамплина, уточняет РИА Новости.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН усомнился, нуждается ли Россия в подобном военном корабле.
«Государственная программа вооружения уже утверждена президентом, и она рассчитана до 2027 года. Я не думаю, что в это будут вноситься какие-то коррективы, но это зависит от руководства Министерства обороны, если они будут убедительно отстаивать свою позицию о необходимости того или иного вооружения. Но можно сказать, что программа вооружения и так включает в себя самую новую и современную военную технику, которая уже поступает в наши вооруженные силы. С каждым годом доля современных образцов вооружения военной техники повышается. За ним выстроились в ряд многие государства, включая те страны, которые входят в блок НАТО, как ни странно. А что касается новейших разработок, это не секрет, что их очень много, Владимир Путин еще в прошлом году демонстрировал в послании Федеральному собранию образцы, которые уже в скором времени поступят на вооружение наших военных», - отметил он.
Тем временем глава КГНЦ отметил, что в ближайшие три года ничего строиться не будет, а Минобороны в районе 2023 года планирует выдать техническое задание на разработку техпроекта. Ранее в научном центре заявляли, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям может превзойти действующий британский корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth «Королева Елизавета».
На данный момент Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР, а сейчас находящимся на ремонте.
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