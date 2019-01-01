В Госдуме усомнились, нужен ли России авианосец за 200 миллиардов

«Государственная программа вооружения уже утверждена президентом, и она рассчитана до 2027 года. Я не думаю, что в это будут вноситься какие-то коррективы, но это зависит от руководства Министерства обороны, если они будут убедительно отстаивать свою позицию о необходимости того или иного вооружения. Но можно сказать, что программа вооружения и так включает в себя самую новую и современную военную технику, которая уже поступает в наши вооруженные силы. С каждым годом доля современных образцов вооружения военной техники повышается. За ним выстроились в ряд многие государства, включая те страны, которые входят в блок НАТО, как ни странно. А что касается новейших разработок, это не секрет, что их очень много, Владимир Путин еще в прошлом году демонстрировал в послании Федеральному собранию образцы, которые уже в скором времени поступят на вооружение наших военных», - отметил он.

Тем временем глава КГНЦ отметил, что в ближайшие три года ничего строиться не будет, а Минобороны в районе 2023 года планирует выдать техническое задание на разработку техпроекта. Ранее в научном центре заявляли, что предлагаемый российский авианосец водоизмещением около 60 тысяч тонн по своим возможностям может превзойти действующий британский корабль Королевского военно-морского флота Queen Elizabeth «Королева Елизавета».

На данный момент Россия располагает единственным действующим авианосцем «Адмирал Кузнецов», построенным в СССР, а сейчас находящимся на ремонте.

