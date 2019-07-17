Рядовым и сержантам-контрактникам увеличат зарплату

Он уточнил, что увеличить зарплаты военнослужащих планируется уже с 1 сентября этого года, уточняет РЕН ТВ. Шойгу добавил, речь идет о служащих, которые замещают первичные воинские должности рядового состава. Как отмечает «Свободная пресса», в том числе, речь идет о должностных окладах с первого по четвертый тарифные разряды.

Помимо этого, как сообщает Москва 24, с начала октября запланировано повысить также и компенсации рядовым, а также сержантам-контрактникам за наем жилья. Уточняется, что это позволит уровнять их с офицерами и прапорщиками. Также, пишет Газета.ру, этим категориям военнослужащих предоставят право на бесплатный проезд в отпуске.

Ранее НСН писала, что по инициативе Минобороны меняются правила ношения военных наград на парадной форме. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН согласился с инициативой Минобороны.



