Российским военным запретят рассказывать о себе

Минобороны РФ подготовило проект, который представляет собой обновление дисциплинарного устава Вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что он запретит российским военным рассказывать о себе в Интернете и СМИ. Документ подготовлен согласно указу Владимира Путина.

Уточняется, что военнослужащим запретят распространять информацию о своей принадлежности к ВС России. Помимо этого, обновленный проект накладывает запрет на разглашение данных о дислокацию или передислокации воинских формирований. Также представителям Вооруженных сил России запретят хранить при себе устройства, которые позволяют распространять эту информацию.

Ранее НСН писала, что по инициативе Минобороны меняются правила ношения военных наград на парадной форме. В частности, с мая этого года военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя лишь десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков.

Это поможет более строго относиться к внешнему виду, и чтобы оградить военнослужащих от ношения наград от неизвестных общественных организаций.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН согласился с инициативой Минобороны.

