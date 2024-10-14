В РПЦ назвали провокацией идею ввести налог на бездетность

Предложения ввести налог на бездетность – это провокации, которые призваны помешать ввести запрет на пропаганду чайлдфри в России, заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передает РИА Новости.

Он назвал подобные инициативы абсурдными, отметив, что подобные идеи негативно влияют на представление общества о традиционной семье, ценности которой в России активно продвигаются на фоне западных провокаций.

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Детали предложения о введении в России налога на бездетность Администрации президента пока неизвестны, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в этом вопросе требуется анализ, в том числе советского опыта, однако на рождаемость эта инициатива вряд ли повлияет. Он напомнил, что такой налог уже существовал в советское время.

В России стоит вернуть налог на бездетность, как это было во времена СССР, заявил депутат Государственной думы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире телеканала «Царьград» в начале октября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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