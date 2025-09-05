Запрет или спасение жизни? Названы профессии, которым нужен VPN

Есть профессии, которым VPN жизненно необходим для работы и для того, чтобы в первую очередь держать контакт с зарубежными коллегами и оставаться «в повестке» своей сферы деятельности. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

Депутаты Госдумы от «Новых людей» попросили главу Минцифры компенсировать сотрудникам IT-компаний, ученым и резидентам технопарков использование сервисов VPN. Они объяснили это тем, что для этой категории людей это не роскошь, а рабочий инструмент, пишут РИА Новости. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, блокировки иностранных сервисов отрезают специалистов от научных баз и технической документации, что тормозит развитие инноваций в России. Кусков поддержал Даванкова.