Запрет или спасение жизни? Названы профессии, которым нужен VPN
Доступ российских специалистов к зарубежным ресурсам для создания жизненноважных лекарств приоритетнее, чем повсеместный запрет VPN, заявил НСН Денис Кусков.
Есть профессии, которым VPN жизненно необходим для работы и для того, чтобы в первую очередь держать контакт с зарубежными коллегами и оставаться «в повестке» своей сферы деятельности. Об этом НСН рассказал глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Депутаты Госдумы от «Новых людей» попросили главу Минцифры компенсировать сотрудникам IT-компаний, ученым и резидентам технопарков использование сервисов VPN. Они объяснили это тем, что для этой категории людей это не роскошь, а рабочий инструмент, пишут РИА Новости. Как отметил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, блокировки иностранных сервисов отрезают специалистов от научных баз и технической документации, что тормозит развитие инноваций в России. Кусков поддержал Даванкова.
«Я всегда был против того, чтобы VPN полноценно ограничили в России, потому что одно дело сидеть в запрещенных соцсетях для частных нужд, а другое дело, если ты врач, фармацевт, дизайнер, геолог, разработчик. Этим профессиям необходим доступ в различные ассоциации, потому что иначе мы останемся только с возможностями одной России и не будем в теме мировых трендов. А российские IP-адреса не пускают на эти зарубежные форумы и сайты. Нельзя сказать, что эти люди каждый день пользуются VPN, но однозначно им постоянно приходиться быть на связи с зарубежными коллегами, потому что наши компании состоят в различных инстанциях. Есть вещи, которые имеют мировую важность. Например, изобретение лекарства и создание чего-то для спасения человеческой жизни гораздо важнее, чем просто закрытие доступа», - рассказал он.
В конце июля президент России Владимир Путин утвердил закон, запрещающий рекламу VPN-сервисов и других технологий, обеспечивающих доступ к запрещенным в стране интернет-ресурсам. Документ опубликован на официальном портале правовых актов и вступил в силу 1 сентября, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
