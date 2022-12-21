«Больше деревьев!»: В Госдуме объяснили создание экопарковок и озеленение крыш

Накануне «Известия» сообщили, что в России начнут массово создавать умное освещение улиц и экопарковки, а также озеленять крыши. Отмечается, что такой пункт есть в проекте плана реализации стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Согласно документу, инициативу к 2024 году должен проработать Минстрой. Сергей Пахомов отметил, что умное освещение улиц необходимо сделать во всех городах, а не только в Москве, Подмосковье и Казани.

«Такие пункты действительно есть. Понятно, что умное освещение – это важно и нужно. Ближайшие годы в системе коммунального хозяйства должны пройти под знаком энергоэффективности, энергосбережения и учета. Без этого мы порядка не наведем. Умное освещение в городах – это как раз вопрос энергосбережения. Уже есть модельные в этой части города, в частности, Москва, Московская область и Казань, где уже лампочки заменены на энергоэффективные. Конечно, нужно это делать везде. Умные парковки – это почти та же самая идея, экономия человеческого труда. Что касается озеленения, эта идея тоже неплохая там, где это возможно. Это использование зон в части рекреации с одной стороны, а с другой – это вклад в экологию. Во многих городах есть проблемы и лишние зеленые насаждения добавят только плюсов. Это не значит, что на каждой крыше будет дерево», - сказал Пахомов.

Он отметил, что стратегия развития строительной отрасли до 2030 года является огромной программой, в которую входят, в частности, и вопросы энергоэффективности в котельных. Пахомов также подчеркнул, что в следующем году будет запущена программа модернизации системы ЖКХ, по которой будут заменены все изношенные сети.