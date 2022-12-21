«Больше деревьев!»: В Госдуме объяснили создание экопарковок и озеленение крыш
Ближайшие годы в системе коммунального хозяйства должны пройти под знаком энергоэффективности и учета, отметил в эфире НСН депутат Сергей Пахомов.
Создание экопарковок и умного освещения улиц в России необходимо для энергосбережения, без этого уже нельзя будет навести порядок, а озеленение крыш привнесет вклад в экологию, рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что в России начнут массово создавать умное освещение улиц и экопарковки, а также озеленять крыши. Отмечается, что такой пункт есть в проекте плана реализации стратегии развития стройотрасли до 2030 года. Согласно документу, инициативу к 2024 году должен проработать Минстрой. Сергей Пахомов отметил, что умное освещение улиц необходимо сделать во всех городах, а не только в Москве, Подмосковье и Казани.
«Такие пункты действительно есть. Понятно, что умное освещение – это важно и нужно. Ближайшие годы в системе коммунального хозяйства должны пройти под знаком энергоэффективности, энергосбережения и учета. Без этого мы порядка не наведем. Умное освещение в городах – это как раз вопрос энергосбережения. Уже есть модельные в этой части города, в частности, Москва, Московская область и Казань, где уже лампочки заменены на энергоэффективные. Конечно, нужно это делать везде. Умные парковки – это почти та же самая идея, экономия человеческого труда. Что касается озеленения, эта идея тоже неплохая там, где это возможно. Это использование зон в части рекреации с одной стороны, а с другой – это вклад в экологию. Во многих городах есть проблемы и лишние зеленые насаждения добавят только плюсов. Это не значит, что на каждой крыше будет дерево», - сказал Пахомов.
Он отметил, что стратегия развития строительной отрасли до 2030 года является огромной программой, в которую входят, в частности, и вопросы энергоэффективности в котельных. Пахомов также подчеркнул, что в следующем году будет запущена программа модернизации системы ЖКХ, по которой будут заменены все изношенные сети.
«В стратегии прописано очень много вопросов по энергоэффективности, по замене старых изношенных сетей… У нас огромная программа. В стратегии сотни страниц исследований. Энергоэффективность нужна не только в парковках, у нас огромнейший запрос на энергоэффективность в котельных, трубах. Там огромные документы и половина про стройку, а половина про ЖКХ. Мы запускаем в следующем году программу модернизации системы ЖКХ по поручению президента. Речь идет о сотнях миллиардов рублей на замену дырявых сетей. В стратегии есть также большой блок по корректировке рынка управляющих компаний», - резюмировал Пахомов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что количество умных фонарей на московских улицах к концу 2022 года достигнет 260 тысяч, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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