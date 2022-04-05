Поражения глазных нервов выявили у переболевших COVID-19 мужчин с хроническими болезнями

Одним из признаков или последствий коронавирусной инфекции может стать поражение нервной ткани глазного яблока, снижающее способность к восстановлению роговицы, оно чаще всего проявляется у мужчин с хроническими болезнями. Об этом сообщают ученые Тюменского государственного медицинского университета.

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«Врачи зафиксировали, что офтальмологические проявления в коронавирусной инфекции начинаются чаще всего невритом зрительного нерва и язвой роговицы», - приводит ТАСС слова профессора вуза Марии Пономаревой.

Она отметила, что риск поражения органа зрения выше у тех людей, которые имеют, в частности, атеросклероз, артериальную гипертонию и сахарный диабет.

Ранее член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что пандемия коронавируса еще не закончилась. По его словам, необходимо носить маски и довести до конца разработку вакцины против «омикрона», потому что последующий вариант коронавируса вероятнее всего возникнет именно на его основе.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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